Выпустят ли мужчину за границу, если есть вид на жительство в ЕС: детали

Определенная часть украинцев-мужчин призывного возраста имеет вид на жительство за границей. Многие из них уже проживали в других странах до вторжения России в Украину.

Могут ли они выезжать за границу из Украины сейчас – TRAVEL РБК-Украина рассказал Никита Муренко, управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявий і Партнери".

Выезд с видом на жительство за границей: что для этого нужно

Правила пересечения государственной границы гражданами Украины утверждены постановлением КМУ от 27 января 1995 года №57 и не предусматривают исключений по пересечению границы во время военного положения для лиц, имеющих вид на постоянное проживание в другой стране. Но несмотря на это такие люди все же могут свободно пересекать границу в период военного положения при определенных условиях, говорит специалист.

В целом, такие мужчины могут выезжать за границу, если они не являются военнообязанными.

Согласно разъяснению Государственной пограничной службы Украины, граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, постоянно проживающие за границей, могут выезжать при наличии соответствующих отметок в паспортном документе, а именно в соответствии со ст. 4 ЗУ "О порядке выезда из Украины и въезде граждан Украины" следующими отметками являются:

для лиц, выезжающих впервые – штамп об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства ("Постоянное проживание (страна)/печать "Оформлен выезд на постоянное проживание" (название страны и дата);

для лиц, постоянно проживающих за границей – штамп об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметка (штамп) о взятии на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины ("Постоянное проживание (страна)/"Принят на консульский учет") или нахождения такого гражданина на постоянном консульском учете подтверждается справкой о пребывании на консульском учете, которая формируется с использованием средств ведомственной информационной системы Министерства иностранных дел Украины.

Фото: Мужчины призывного возраста, постоянно проживающие за границей, могут выезжать при наличии определенных отметок в паспорте (Getty Images)

Согласовать выезд. Что нужно сделать перед пересечением границы

"Перед тем, как выезжать на постоянное место жительства за границу, нужно получить разрешение в Государственной миграционной службе Украины и обязательно согласовать свой выезд с территориальным центром комплектования и социальной поддержки", – говорит Никита Муренко.

То есть мужчина, официально изменивший место своего постоянного проживания и не состоящий на учете ни в одном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, а следовательно не является военнообязанным, может спокойно пересечь границу и выехать из Украины, объясняет он.

Однако если мужчина фактически проживает за границей, но не оформил свое выбытие по официальной процедуре и не снялся с учета в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, он не имеет права покидать Украину.

"То есть мужчины, имеющие вид на постоянное проживание за границей и прошедшие процедуру оформления документов для выезда за границу на постоянное проживание, могут свободно вернуться в Украину и выехать назад при предоставлении на границе соответствующих документов, но если процедура не была соблюдена, то выезд из Украины невозможен", – замечает собеседник.

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