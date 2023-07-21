Чи обов'язково ставати на військовий облік за кордоном із 16 років: пояснення юриста

За кордоном через війну опинилися кілька мільйонів українських біженців, серед яких чимало хлопців, які досягли 16 років. Із цього віку українці мають ставати на військовий облік.

Чи треба це робити за кордоном та як можуть покарати тих, хто не поспішає реєструватися, у коментарі РБК-Україна пояснила юрист практики трудового права адвокатського об'єднання Arzinger Ксенія Лотош.

Кому треба стати на військовий облік за кордоном

Перебування за кордоном не є виключенням із правила, що призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні стояти на військовому обліку, зазначає юрист.

"У разі виїзду за межі України на строк більше 3 місяців вказані особи мають перебувати на військовому обліку за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України", – звертає увагу Ксенія Лотош.

Якщо українець перебуває менше трьох місяців за кордоном, то стати на військовий облік при досягненні 16-річного віку потрібно після повернення в Україну. Однак, якщо хлопець на момент досягнення 16-річчя перебуває за кордоном тривалий час та продовжує проживати там понад 3 місяці – потрібно стати на військовий облік у відповідній закордонній дипломатичній установі України.

"Невиконання такої вимоги однозначно є порушенням законодавства, однак наразі чіткої санкції за ухилення від постановки на військовий облік саме за кордоном не передбачено. Тому можна припустити, що винну особу може бути покарано відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (за порушення правил військового обліку). Максимальний розмір штрафу за вказаною статтею складає 1700 гривень", – говорить юрист.

Чи можуть вручати повістки українцям за кордоном

Хоча Порядок ведення військового обліку надає закордонним дипломатичним установам України деякі повноваження в сфері інформування осіб, що перебувають на військовому обліку за кордоном, однак вручення повісток серед них немає, уточнює Оксана Лотош.

"Окрім того, у відповідних пунктах Порядку про прибуття за викликом на підставі повістки серед перелічених органів, які можуть викликати особу, не вказано закордонні дипломатичні установи. Відповідно, наразі законодавством не передбачено можливості вручати повістки за кордоном", – пояснює вона.

Нагадаємо, ми писали, кому треба ставати на консульський облік за кордоном.

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