Чи можна залишити собі попередній закордонний паспорт: пояснення консула

Українці за кордоном мають можливість оформити паспортні документи в консульствах та офісах ДП "Документ". Нерідко в соцмережах обговорюється тема, чи можна залишити попередній закордонний паспорт та коли його треба "здати".

За яких умов документ вилучають, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на консульство України в Гданську.

Консульство у польському місті Гданськ щотижня надає консультації консула на поширені запитання громадян України. Установа надає пояснення на тему інтернет-дискусії в популярній групі про те, чи треба повертати консульству попередній паспорт і чи можна залишити собі та за яких умов.

"Діюче законодавство встановлює право кожного громадянина мати закордонний паспорт та встановлює обмеження – кожен громадянин може мати одночасно не більше двох таких паспортів. Досить легко ця норма сприймається, коли оформлюєш перший чи другий паспорт. А якщо шостий?", – зазначають у консульстві.

Тому встановлена норма, яка передбачає, що паспорт визнається недійсним, вилучається, анулюється та знищується у разі:

закінчення строку його дії;

або прийняття рішення про його обмін до закінчення строку його дії.

"А що робити, якщо треба залишити? На цей випадок, урядом передбачено таку норму: "За письмовою заявою заявника анульований паспорт для виїзду за кордон повертається йому, якщо в ньому проставлені одна чи декілька віз або якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі", – пояснюють на сторінці відомства.

Із цих міркувань важливо при поданні заяви на оформлення нового паспорта:

завчасно повідомити представника консульства, який приймає звернення, про свій намір залишити закордонний паспорт у себе на руках після оформлення нового;

подати відповідну заяву (бланк можна взяти в консульстві) та аргументувати необхідність (наприклад, показати у паспорті дійсну візу до іншої країни).

"Зверніть увагу, що наявність штампів про перетин кордону, екзотичних штампів, наявність фото своєї малолітньої дитини не є підставою для залишення паспорта на руках. Для цього ви завжди можете зробити копії цих сторінок, навіть кольорові, а за потреби – завірити нотаріально", – зауважують у консульстві.

Крім того, слід пам'ятати, що одночасно "на руках" можуть бути лише два паспорти.

Раніше ми повідомляли, чому українцям за кордоном не рекомендують продовжувати паспорт.

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