Чи можна виїздити на роботу в Європу під час воєнного стану: всі деталі

Виїзд за кордон під час війни обмежений для чоловіків призовного віку (18-60 років). Всі інші – жінки, діти та люди похилого віку, можуть вільно перетинати кордон. В тому числі дозволяється виїзд за кордон для роботи. Втім, виключення є і для чоловіків: виїздити можуть і вони, якщо входять до певних категорій громадян.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, чи можна виїздити на роботу в Європу під час воєнного стану й що для цього потрібно.

Що треба для виїзду за кордон під час війни

Щоб влаштуватися на роботу за кордоном під час війни в Україні, треба мати законні підстави для виїзду з України під час діє воєнного стану, а також мати право перебувати в ЄС і шукати там роботу. Перше питання вирішується в Україні, а друге – в тій країні, куди ви їдете. В обох випадках треба детально вивчити правила перетину кордону України, а також вимоги з працевлаштування у тій чи іншій країні.

За кордон можуть виїхати жінки й деякі категорії чоловіків. Наприклад, дозволяється виїзд за кордон чоловіків, які:

мають інвалідність;

супроводжують людину з інвалідністю;

мають трьох та більше неповнолітніх дітей;

самостійно виховують неповнолітню дитину;

військові з метою лікування;

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Чоловікам яких професій дозволяють виїзд за кордон: список

В Україні через військову агресію окупанта обмежили роботу багатьох галузей. Наприклад, через закрите небо повністю зупинена цивільна авіація.

Щоб зберегти можливість працювати і не втратити професію, з України дозволили виїздити чоловікам-представникам певних професій.

Фото: Виїздити за кордон можна чоловікам деяких професій (Getty Images)

Зокрема, для роботи за кордоном можуть виїздити:

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання;

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал, який їде у відрядження чи на навчання;

наукові та науково-педагогічні працівники за наявності військово-облікових документів із записом про відстрочку від призову та документів, що підтверджують мету виїзду;

водії транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи важливу гуманітарну допомогу;

діячі культури для благодійного збору коштів та представлення країни на міжнародній арені;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах;

політики та депутати, які мають відповідний дозвіл на основі підстав для такої поїздки.

Робоча віза чи статус захисту. Як виїхати на роботу в ЄС під час війни

Зараз в Європі діють різні варіанти прийому українців, які їдуть з країни під час війни. З одного боку, біженцям дають статус тимчасового захисту, який серед іншого дозволяє шукати роботу. З іншого – є процедура працевлаштування, за якою треба отримати традиційний дозвіл на роботу. Така процедура діяла і до повномасштабного вторгнення Росії й зараз не змінилася.

Зараз українці можуть це робити на базі традиційних дозволів на роботу та документів, які легалізують їх перебування в європейській країні, розповідала раніше керівниця відділу легалізації EWL Марія Кузенко.

"Необхідний мінімум – це закордонний паспорт, основа для легального перебування (робоча віза, посвідка на проживання в європейській країні) і дозволи на роботу, які видають відповідні офіційні установи у європейських країнах на запит роботодавців", – пояснювала фахівець.

Однак кращим рішенням для працевлаштування за кордоном вона називає отримання тимчасового захисту. Тоді в більшості випадків не треба чекати спеціальних дозволів.

"Громадянин України більш захищений країною, яка його прихистила і має більше пільг і можливостей", – зазначала вона.

Фото: Працювати у ЄС можна, отримавши робочу візу або статус тимчасового захисту (Getty Images)

Не треба платити за пошук роботи. Виїзд за кордон на прикладі Польщі

Питання дозволу на роботу підчас війни можна розділити на дві частини, пояснює у коментарі РБК-Україна Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутаціїї міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

"Якщо ми говоримо про фактичний виїзд з України, то зараз в умовах воєнного часу, ця можливість обмежена. Є приклади, коли виїжджають чоловіки, але здебільшого ми говоримо про жінок. Однак для усіх процес працевлаштування є можливим на території Польщі – вони потрапляють під спеціальний статус UKR, який надає їм право працювати без додаткових документів. Відповідна постанова діє до серпня 2023 року", – каже вона.

Фахівець допускає, що дія такого дозволу може бути продовжена.

"Але якщо постанову змінять, то українці все одно матимуть можливість працевлаштуватися згідно зі стандартними процедурами, які діяли до початку повномасштабної війни", – зауважує співрозмовниця.

Фото: У Польщі українці зі статусом UKR мають право працювати без додаткових документів (Getty Images)

Після початку повномасштабного вторгнення РФ багато українців переїхало саме до Польщі. Багато з них там вже активно працюють. Половина працівників з України влаштувалися на просту фізичну роботу, коментували РБК-Україна експерти міграційної платформи EWL.

Де працюють українці у Польщі:

у сфері послуг – 37%;

на промислових підприємствах – 34%;

у транспортній галузі, логістиці – 15%;

у галузі торгівлі – 7%;

у галузі будівництва – 7%.

В цілому перед виїздом за кордон для роботи фахівці радять вивчити загальну інформацію, тільки в офіційних джерелах.

Зверніть увагу. Не всі люди, які виїжджають, знають, що працевлаштування у тій же Польщі безоплатне, і не треба платити ні за які документи. Тобто робота за кордоном починається з безкоштовного легального працевлаштування. Детальніше про це Анна Джоболда писала у колонці для РБК-Україна.

Також, нагадаємо, у Польщі проживають приблизно 2 мільйони українців. Половина із них прибули у пошуках прихистку від війни в Україні, а більшість вже змогли працевлаштуватися. Ми писали, скільки грошей залишається в українців у цій країні після всіх витрат на життя.

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