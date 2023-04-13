Чи був найбільший літак світу "Мрія" українським: відповідь пілота

Найбільший у світі літак Ан-225 Мрія був знищений у Гостомелі під час російського вторгнення у лютому 2022 року. Про цей авіалайнер тривалий час точилися дискусії – він був українським чи радянським.

Відповідь на це питання дав пілот Дмитро Антонов, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Прихильники "радянського походження" "Мрії" вважають, що авіалайнер треба називати радянським, бо її створили радянські підприємства коштом СРСР.

Між тим, українська авіакомпанія "Авіалінії Антонова", що входила до державного підприємства "Антонов" використовувала "Мрію" останні десятиліття. Обслуговували Ан-225 також українські техніки.

До знищення авіалайнера його головним пілотом – командиром екіпажу був Дмитро Антонов. Він прояснив, завдяки якій країні "Мрія" літала в небі.

"Мрія, яка зроблена в Радянському союзі, померла у грудні 1994 року і стала в залізний ряд. І якби не воля нашого генерального конструктора Петра Балабуєва, не було б Мрії”, – розповів він.

За словами пілота, в Ан-225 вклали кошти лише завдяки Балабуєву, для літака купили двигуни, відновили все обладнання, і 2001 року Мрія почала літати вже повністю як український літак.

Фото: Зліт літака "Мрія" (gettyimages.com)

На момент російського вторгнення Ан-225 знаходився у базовому аеропорту "Антонова" у Гостомелі. Під час окупації аеродрому літак отримав ушкодження, які не дають змоги його відновити.

Обстеження авіалайнера показало, що деякі компоненти все ж таки можна використовувати. Авіакомпанія демонтувала три із шести двигунів "Мрії та відремонтувала їх. Два двигуни вже використовують на українських Ан-124 "Руслан", бо літаки мають однаковий тип силової установки Д-18Т.

Нагадаємо, ми писали, як вдалося врятувати з Гостомеля надважкий літак "Руслан".

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