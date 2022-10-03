Черги на кілька днів. На кордоні Естонії збільшилось число українських біженців

На кордоні з Естонією відзначають зростання числа українських біженців, які по кілька днів чекають на пропуск у чергах із боку РФ.
Останніми днями лише до прикордонного пункту в Нарву прибуває понад сто громадян України на день, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Кількість українських біженців, які в'їжджають до Естонії із Росії, збільшилася, повідомив голова Нарвського прикордонного пункту Марек Лійва. Цю інформацію підтвердила і мер міста Нарва Катрі Райк.
"Їм доводилося дуже довго чекати на російському кордоні. Повідомляється, що на боці Росії у черзі вже кілька днів стоять сотні біженців", – розповідає Лійва.
За словами чиновниці, на російському кордоні багато машин, пасажири іноді їх кидають і далі йдуть пішки. Люди переходять кордон із великими валізами, і звук коліс цих валіз постійно чути у неї в кабінеті.
Естонські прикордонники зазначають, що біженці прибувають дуже втомленими та замерзлими після довгого очікування.
"Після звичайного прикордонного контролю ми надаємо їм їжу та пиття, якщо вони цього потребують, і тепле місце для проживання доти, поки вони не вирішать рухатися далі або за ними не приїдуть", - розповів Марек Лійва.
Українці, які прибули до Естонії після оголошення мобілізації в РФ, розповіли виданню, що власникам українських паспортів на російському КПП влаштовують "фільтрацію" з перевіркою телефонів та допитом, тривалим перебуванням у холодних приміщеннях без їжі, води та можливості відпочинку навіть з маленькими дітьми.
У Нарві організований інформаційний намет для біженців, у них також є можливість запросити нічліг у Нарвському молодіжному центрі.
Зараз на кордоні з Росією чекають сотні українських біженців, яких звідти пропускають дуже повільно, і людям доводиться стояти в черзі до кількох днів, пишуть також на сторінці Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії у Facebook.
"Сьогодні серед біженців почала поширюватися інформація про те, що незабаром Естонія може закрити прикордонні переходи. Це неправдива інформація, і Естонія не закриває своїх прикордонних пунктів. У нас немає інформації про те, чи зможе і в якому разі Росія закрити свої прикордонні пункти для біженців", - звернулися до біженців прикордонники.
Фото: Роздача інформаційних листків українцям на кордоні в Естонії (facebook.com/politseijapiirivalveamet)
Як пишуть у відомстві, люди, які довго чекали на перетин кордону на російській стороні, часто бувають виснажені та застуджені через тривале очікування на відкритому повітрі.
"Після звичайного прикордонного контролю ми пропонуємо їм усю можливу допомогу - даємо тепле пиття та їжу, та тепле місце для проживання, доки вони не поїдуть або їх не підберуть", - зазначають у відомстві.
Фото: Їжа для біженців після перетину кордону (facebook.com/politseijapiirivalveamet)
Більшість біженців перебувають у країні транзитом і хочуть переїхати з Естонії до інших країн ЄС чи назад до України. Зазначається, що багато українців, депортованих до РФ, із Естонії одразу повертаються до України.
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