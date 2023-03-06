Черги авто. У ДПСУ назвали найбільш завантажені пункти пропуску на кордоні

Останнім часом українські прикордонники значних черг на кордоні не фіксують, але ж пункти пропуску, які завантажені найбільше.

У матеріалі РБК-Україна "Черги на КПП. Як виїхати за кордон без затримок і проблем" речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко перерахував пункти пропуску на кордоні України з найбільш інтенсивними чергами.

За словами представника ДПСУ, черги на кордоні зазвичай ростуть у період, коли багато людей намагаються одночасно перетнути кордон. Частіше за все так відбувається, коли наближаються вихідні або свята. Тоді потік пасажирів зростає, і на кордоні стає більше транспорту.

Найбільші черги спостерігаються на кордоні з Польщею, каже речник відомства. Але на цьому кордоні найбільша кількість пунктів пропуску.

Фото: Ситуацію із чергами на кордоні можна перевіряти у офіційних джерелах (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Щоб уникнути черг, водії можуть перевіряти інформацію про стан черг і обирати найменш завантажені напрямки: кожні три години на ресурсі у Facebook ("Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон") оновлюється інформація про завантаженість пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС і частково з Молдовою.

"Люди обирають напрямок, який вони вважають більш зручним, щоб рухатися автівкою. Але не завжди короткий маршрут може бути швидким через завантаженість цього напрямку безпосередньо на кордоні. Ми радимо звертати увагу на цю інформацію для того, щоб обирати найменш завантажені напрямки", – зауважує речник ДПСУ.

Найбільш завантажені зараз найбільші пункти пропуску, які люди обирають здебільшого через логістику:

"Краківець" (Львівська область);

"Шегині" (Львівська область);

"Рава-Руська" (Львівська область);

"Порудне" на кордоні з Румунією.

При цьому пункт пропуску Ягодин у Волинській області на кордоні з Польщею призначений для перетину виключного вантажних транспортних засобів, нагадує Андрій Демченко.

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