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Через шесть стран. Новый поезд из Китая в Европу пройдет в обход России

Фото: Вокзал в городе Сиань, Китай (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Длина маршрута с конечным пунктом в Германии составила 11 300 километров

Китай запускает новый маршрут грузовых перевозок в Европу, минуя территорию России.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.

В столице провинции Шэньси, городе Сиань на северо-западе Китая, запустили новый грузовой поезд в Европу. Каспийское и Черное моря маршрут пересекает по комбинированным железнодорожно-морским перевозкам.

Уточняется, что поезд, минующий территорию РФ, запустили несмотря на тесный союз между Пекином и Москвой.

Новый морско-железнодорожный транспортный маршрут проходит через несколько стран Центральной и Восточной Европы.

Первый поезд по этому маршруту, груженный спортивным инвентарем, одеждой и постельными принадлежностями, отправился из международного порта Сиань в среду, 20 апреля.

Минуя РФ. Каким будет маршрут поезда

По данным китайских государственных СМИ, поезд пройдет через такие страны:

  • Казахстан;
  • Азербайджан;
  • Румынию;
  • Венгрию;
  • Словакию;
  • Чешскую Республику.

Финальная точка на карте маршрута – Мангейм в Германии, а общее расстояние составляет 11 300 километров.

"Новый маршрут охватывает страны и регионы, которых в прошлом редко достигали грузовые поезда из Китая в Европу, открывая новые рынки для международных предприятий", — сказал Юань Сяоцзюнь, генеральный директор сианьской компании по строительству и эксплуатации порта свободной торговли.

Он добавил, что маршрут также представляет собой новый транспортный вариант для китайских и международных торговых и логистических предприятий.

"Новое железнодорожное сообщение повысило эффективность перевозок и сократило транспортные расходы для предприятий. В текущей ситуации это дает нашей компании новую возможность стабилизировать экспорт", — добавил Цзя Минь, менеджер международной логистической компании.

В настоящее время Сиань имеет 16 основных маршрутов грузовых поездов в Европу, проходящих через 45 стран и регионов вдоль так называемого "Пояса и пути".

Напомним, из-за санкций против РФ в мире появится самый длинный авиарейс.

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