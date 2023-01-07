Через санкції та війну. Росіяни масово подають заявки на проживання в Туреччині

Росіяни стали найбільшою групою іноземців в Туреччині з посвідками на проживання у 2022 році. За рік до того вони були лише на шостому місці по цьому показнику в країні. З початком вторгнення РФ в Україну росіяни масово подають заявки на постійне проживання в Туреччині.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Nordic Monitor.

"Туреччина стає притулком, зокрема, для багатих росіян, яким довелося покинути західні країни через санкції після вторгнення Росії в Україну. Також росіяни, які тікають від війни, віддають перевагу Туреччині", – пише видання.

Кількість посвідок на проживання зросла ще й тому, що турецький уряд наполегливо і неодноразово заявляв про те, що не братиме участі в західних санкціях проти Росії, попри розв'язану РФ війну.

Найчастіше за дозволами на короткострокове проживання зверталися іноземці, які володіють нерухомістю в Туреччині, і туристи, які хочуть продовжити перебування в країні. Також – студенти та інші категорії громадян.

Росіян з посвідками на проживання в країні під кінець року було 145 715 – більш ніж удвічі більше 2021 року – 65 121. За росіянами йдуть громадяни Іраку, Туркменістану та Сирії.

"Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, очевидно, побачив можливість отримати прибуток (від перебування росіян – ред.). Тому він запропонував їм "рятувальне коло", щоб допомогти подолати обмеження та санкції. Повертаючись додому з саміту НАТО в Брюсселі, у березні 2022 року він закликав російських бізнесменів, які опинилися під санкціями, перенести свої підприємства до Туреччини", – пишуть на сайті.

Також росіяни все ще можуть за простою процедурою ввозити в Туреччину готівку. У статті Bloomberg у вересні вказувалося, що "таємничі грошові потоки" в Туреччину зросли до рекордних значень, збільшившись на 5,5 мільярда доларів лише в липні, довівши загальну суму за перші сім місяців 2022 року до 24,4 мільярда доларів.

Минулого місяця Росія погодилася відкласти виплату боргу Туреччини за природний газ у розмірі 20 мільярдів доларів до наступного року. Багато політичних оглядачів вважають, що напередодні президентських виборів у 2023 році Путін навіть міг надати Ердогану необхідну фінансову допомогу, щоб той переобрався знову.

Нагадаємо, в Туреччині за найближчі роки планують завершити глобальний проект перетворення Стамбулу на острів.