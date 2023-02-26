Через події в Україні. Знаменитий курорт Європи опинився на межі занепаду

Курортне місто на заході Чехії Карлові Вари найбільше відчуло на собі вплив війни в Україні. Знамениті санаторії занепадають без російських туристів, за рахунок яких існували десятиліттями.

Що відбувається на курорті 2023 року, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на zpravy.aktualne.cz.

Карлові Вари стали недоступними для постійних клієнтів – росіян

Протягом десятиліть найбільше чеське курортне місто виділялося численною російською меншістю. Протягом кількох десятиліть росіяни володіли значною частиною історичного центру, і навіть становили більшість клієнтури місцевих курортів з російськомовним персоналом.

Найбільший у Чехії православний храм побудували тут наприкінці ХІХ століття, він і досі підпорядковується Москві.

Фото: Православний храм у Карлових Варах (pixabay.com)

Але через війну в Україні Чехія заборонила в'їзд російських туристів. І в Карлових Варах різко зменшилося їхнє число.

"Спад почався вже після анексії Криму в 2014 році. Але пік припав на епідемію коронавірусу та наступну війну в Україні", – пояснює мер міста Андреа Пфеффер Ферклова.

Якщо у доковідному 2019 році росіяни провели в готелях Карлових Вар загалом 300 тисяч ночей за перші три квартали, то у 2022 році – лише 10 тисяч за той же період.

Що відбувається на курорті через рік війни в Україні

Наприкінці січня набережна річки Тепла з історичними будинками напрочуд жвава. У ресторанах повно гостей, на парковці перед знаменитим готелем Pupp не знайти вільного місця. Російську мову вже рідко чути в галасі жвавого спа-центру, її замінила англійська, іспанська, українська та особливо німецька мови.

Відвідуваність Карлових Вар продовжує тенденцію минулих років – за статистикою, 2022 року сюди прибула найбільша кількість туристів за всю історію. Великі та маленькі групи гуляють містом, деякі поодинці, інші з гідом.

Фото: Карлові Вари у 2019 році (unsplash.com/sergey-mind)

Проте саме росіяни традиційно приїжджали до Карлових Вар на традиційні багатотижневі лікувальні санаторно-курортні процедури.

"Чехи, німці, італійці, іспанці та французи подорожують багато, але здебільшого вони приїжджають лише на вихідні", – пояснює гід Длохош.

Тому традиція тривалого відпочинку, завдяки якій, зокрема, Вари потрапили до списку ЮНЕСКО як одне із знаменитих курортних міст Європи, у небезпеці, вважає Пфеффер Ферклова.

"Я б не пов'язувала це тільки з від'їздом росіян, а з відтоком курортної клієнтури. Якщо ми не знайдемо нову, спа-індустрія як така повністю помре. Вона залежить від клієнтів, які приходять до них на лікування", – додає мер, яка 12 років керувала гранд-готелем Pupp.

Санаторіїв, які пропонують комплексне санаторно-курортне лікування, у місті стає дедалі менше. Одні довелося закрити, інші перетворити на оздоровчі центри, щоб задовольнити попит туристів із західних країн.

"Велнес може бути скрізь, де збудують гарний курорт із басейном. А у нас є унікальна термальна вода, в якій можна купатися, яку можна пити і яка довела цілющий ефект протягом 700 років", – пояснює Длохош.

Фото: Цілющі джерела у Карлових Варах (unsplash.com/pavel-nekoranec)

Зміни у Варах відчуваються на кожному кроці. Навіть через рік після початку війни банери агенцій нерухомості з написом "Продається" можна зустріти на кожній вулиці – на місцях колишніх готелів, квартир та магазинів.

Навіть місцеві бутики предметів розкоші сьогодні пусті. До минулого року вони покладалися на заможних російських клієнтів, деякі з яких навіть мали написи кирилицею. Однак тепер вони оголошують про розпродажі та знижки більш ніж на 50% латиною.

"Тут багато туристів та багато чеської клієнтури, але вони не так багато витрачають. Вони тільки купують випивку. Орендна плата висока. Я не знаю, що робити далі, я не хочу закриватися", – каже господар сувенірного магазину.

Фото: Туристи у Карлових Варах у 2022 році (unsplash.com/jaromir-kalina)

Нещодавно керівництво міста піддалося критиці за запуск російськомовної кампанії із залучення туристів. Захід, початковим гаслом якого було "Місто, де вас розуміють", викликав скандал. Тоді влада відповідала, що кампанія була націлена на росіян, які давно проживають у західних країнах.

"Ми, звісно, не підтримуємо Росію. Але спа-індустрія зараз не виживе без росіян", – вважає Длохош.

Місто планує приділяти більше уваги чехам та змінити концепцію курорту, щоб залучити нових туристів.

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