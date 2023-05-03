У Чехії спростували черговий фейк про українців: деталі

У Чехії почали поширювати фейки про нібито виявлений туберкульоз серед українських військових, які проходять навчання Оломоуцькому краї. У підробних листах анонсували перевірки шкіл на інфекцію.

У Міністерстві охорони здоров'я Чехії спростували достовірність цієї інформації, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Листи приходять на підробних бланках міністерства

Неправдиві повідомлення про епідемію туберкульозу серед українців в Оломоуцькому краї почали з'являтися в мережі ще в лютому. Цього разу на деякі електронні скриньки надходять повідомлення з електронної адреси, яка імітує адресу міністерства охорони здоров’я.

"Там містяться підроблені документи, в яких анонсуються вибіркові перевірки шкіл на туберкульоз та погрожують штрафами. Ми нічого подібного не плануємо і це брехня", – заявили в Гігієнічній службі Чехії.

Документ із датою 28 квітня 2023 нагадує ті, які МОЗ видавало під час епідемії COVID-19. Документ містить круглу печатку і нібито підпис головної гігієністки Павли Сврчинової. У Департаменті охорони здоров’я заявили, що документ із вказаним номером не існує в службі документації міністерства. Шрифт також відрізняється від офіційних документів.

Зазначається, що жоден лист від міністерства не був надісланий до школи в Лібаві і навіть не був позначений як "інформаційний лист". Також не існує зазначеного протиепідеміологічного управління. За даними міністерства, відомство жодних перевірок шкіл не готує.

Фото: Фейковий лист (twitter.com/Hygiena_cz)

Поширювати дезінформацію почала сенаторка

У нещодавньому листі також закликають школи поінформувати вчителів і батьків.

Крайова станція гігієни Оломоуцького краю попереджала на своєму сайті про дезінформацію про зв’язок українських військових з туберкульозом 1 лютого. Її поширювала в соцмережах, сенаторка Яна Звиртек Гамплова, але згодом видалила і вибачилася.

Попередні дані з медичного реєстру показують зростання захворюваності на туберкульоз порівняно з рівнем до епідемії COVID-19. Експерти очікували збільшення кількості випадків захворювання у Чехії через те, що в Україні ця інфекція більш поширена. Торік було зареєстровано 374 випадки туберкульозу, з них 161 – серед іноземців. Серед них було 89 українців, з них 54 – біженці.

Між тим, лікарі попереджають, що при короткочасному контакті люди не заражаються: потрібен кількагодинний контакт.

Раніше у Чехії поширювалася дезінформація, що чехи незадоволені великою кількістю українців у країні.

Нагадаємо, ми писали, кому з українців у Чехії загрожує депортація.

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