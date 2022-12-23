У Чехії переглянуть розмір виплат українцям: які будуть суми

У Чехії пропонують змінити суми та правила виплати гуманітарної допомоги біженцям. Правки до закону "lex Ukraine" запропонувало Міністерство праці.

Нові виплати будуть відповідати прожитковому мінімуму, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ceskenoviny.cz.

Гуманітарна допомога для українців у 2022 році становить 5000 крон. На нього мають право біженці без безплатного житла із харчуванням. Цю суму сплачують за місяць, протягом якого українці отримали візу захисту. За потреби таку допомогу можна отримувати ще 5 місяців, після чого виплати зменшаться до прожиткового мінімуму.

"З першого місяця гуманітарна допомога буде прив'язана до розміру прожиткового мінімуму, який відповідає сумі, яка потрібна для забезпечення предметів першої необхідності", – йдеться у поясненні Мінпраці.

Прожитковий мінімум збільшується із січня. Це означає, що гуманітарна допомога для дорослих має становити 4860 крон, а для дітей – 3490 крон.

Для літніх людей і людей з інвалідністю підтримка має бути в 1,5 рази вищою за мінімум. Тобто люди від 65 років і дорослі з обмеженими можливостями мають отримувати 7290 крон, а діти з інвалідністю – 5235 крон.

Фото: Біженці без житла одержують 5000 крон на місяць (gettyimages.com)

Біженці, чий дохід не сягає навіть суми гуманітарної допомоги, могли б отримати підтримку від держави. Один дорослий повинен мати заробіток чи пенсію менше 4860 крон на місяць, а матір з двома дітьми – менше 11840 крон. Оцінюватимуть як зарплату в Чехії, так і доходи та виплати в Україні. При цьому чеські житлові субсидії або гроші із фонду ЮНІСЕФ не враховуватимуться.

Якщо за півроку біженець не зможе вийти на роботу, із 7 місяця гуманітарна допомога виплачуватиметься у розмірі мінімуму для виживання – 3130 крон.

За даними міністерства, кількість тих, хто отримує допомогу в Чехії, поступово скорочується, натомість збільшилася кількість людей із візами захисту, які працюють.

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