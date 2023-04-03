Великий попит на польоти. Що буде з авіацією України після війни

Українське небо закрите для польотів цивільних літаків вже понад рік з початку війни, але деякі авіакомпанії заявляють про готовність виконувати рейси в Україні якомога раніше після перемоги.

Яким буде авіаринок України після війни, своєю думкою з TRAVEL РБК-Україна поділився комерційний директор Bees Airline Олександр Джиджора.

Він вважає, що після відкриття повітряного простору України відновлення польотів відбудеться в дуже стислі терміни.

"Першими на ринок повернуться саме іноземні компанії, які по суті не отримають відразу конкуренції з боку українських авіакомпаній. Тому що останнім буде потрібен певний час, щоб відновити свою роботу", – каже експерт.

На думку Олександра Джиджори, швидкому відновленню польотів буде сприяти велика кількість українців, що наразі перебувають за кордоном. Їхнє тривале перебування там створило велику кількість нових знайомств, багато хто залишиться на тривалий час або приймуть рішення залишитися.

"Це сприятиме великій міграції населення, а отже сформується великий попит на авіаперевезення. Можливо, відновлення попиту не відбудеться миттєво, але я впевнений, що в напрямку Європи та Кавказу на це знадобиться лише декілька місяців", – припускає він.

Також сприятиме відновленню пасажиропотоку активність, пов'язана з відновленням країни, яка передбачає велику кількість ділових подорожей необхідних спеціалістів.

"На мою, думку найповільніше відновляться туристичні напрямки. Але на них також буде попит, оскільки реалізується потенціал нереалізованого попиту на відпочинок", – зауважує він.

Найбільш ймовірним є відновлення роботи авіакомпанії SkyUp, яка зуміла організувати операційну діяльність за кордоном і має повну комплектацію по персоналу, вважає Олександр Джиджора.

Фото: "Bees Airline має на меті відновити роботу після перемоги" (РБК-Україна)

"Bees Airline має на меті відновити свою роботу після перемоги. А може ми станемо свідками створення нової авіакомпанії", – прогнозує майбутнє української цивільної авіації фахівець.

Нагадаємо, ми писали, що відбулося з українською Bees Airline за час війни.

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