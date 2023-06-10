Бюджетний проїзний. Як необмежено користуватися поїздами у Словенії: ціни

Словенія слідом за Німеччиною, Люксембургом та Угорщиною запустила єдиний проїзний на всі види транспорту в країні, окрім міського, повідомляло РБК-Україна напередодні. Такі квитки або проїзні почали діяти в країні з 1 червня цього року.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, скільки коштує такий квиток і де його можна використовувати.

Скільки коштує проїзний у Словенії

Словенія стала четвертою країною у Європі, де цього року запровадили таку опцію. Проїзний дозволить безперешкодно подорожувати країною різними видами транспорту. Громадський транспорт у містах буде інтегровано наступним етапом: це буде залежати від бюджету в країні на 2024 рік.

Єдиний квиток у Словенії коштує:

на місяць – 70 євро,

на рік – 560 євро.

Також доступні проїзні на коротший термін:

15 євро – за одноденний проїзний;

20 євро за 3 дні поїздок;

35 євро – за тиждень.

Фото: Подорожувати по Словенії тепер можна з єдиним квитком (unsplash.com)

Такий квиток у Словенії дорожчий за його німецький аналог (70 євро проти 49). Дешевше і угорський квиток. Однак проїзний у Словенії має суттєву перевагу: його можна віддавати в користування іншій людині. Картка не є іменною.

Раніше Словенія вже субсидувала щорічний проїзний квиток для студентів: з ним молоді можна їздити по всій країні, за винятком міських автобусів. Діти віком від 6 до 15 років матимуть право на 50% знижку на всі квитки, якщо ще не мають субсидованого квитка.

Нагадаємо, цієї весни Угорщина також запровадила дві нові проїзні: обидві доступні для туристів і українців, які тимчасово перебувають в цій країні.

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