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Будуть видворяти. На Майорці та Ібіці запровадять суворі обмеження для туристів

Четвер 19 жовтня 2023 16:12
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Будуть видворяти. На Майорці та Ібіці запровадять суворі обмеження для туристів Фото: Відпочинок на Ібіці (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На популярних островах Майорка та Ібіца збираються запровадити суворі правила для туристів, які зловживають алкоголем та погано себе поводять.

Уряд Балеарських островів готує закон, за яким асоціальних туристів будуть видворяти додому та заборонять їм приїжджати у майбутньому, повідомляє РБК-Україна з посиланням на mirror.co.uk.

На початку 2020 року було прийнято закони про "п’яний" туризм для деяких районів, таких як Магалуф на Майорці та Вест-Енд Сан-Антоніо на сусідній Ібіці. Тепер законодавці на Балеарських островах прагнуть розширити суворі правила на всі острови.

Наприклад, з 2020 року туристів, які вистрибуватимуть з балконів готелів, можна карати штрафами до 57 тисяч євро. Також були введені обмеження на кількість алкоголю, що подається під час їжі в готелях типу "все включено".

У серпні стало відомо, що протягом літа п'ятьох туристів оштрафували на п'ятизначну суму за те, що вони лазили між балконами готелів у Магалуфі. Кожному виписали штраф на 34 тисячі євро і вигнали з готелю.

Раніше того ж місяця компанію в Магалуфі, яка пропонувала незаконні круїзи з алкогольними вечірками на борту, оштрафували майже на 160 000 євро.

Будуть видворяти. На Майорці та Ібіці запровадять суворі обмеження для туристівФото: Туристи в готелі Ібіци (unsplash.com)

Також боротьба з надмірним туризмом призвела до заборони на відвідування пабів та акцій на алкоголь у районах Магалуф і Вест-Енд у Сан-Антоніо.

Голова департаменту туризму островів Жауме Бауза сказав, що туристів вноситимуть у "чорний список" залежно від того, яке правопорушення вони вчинять.

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