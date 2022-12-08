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Біженцям дозволять роумінг ЄС за українськими тарифами: деталі

Фото: Українські біженці в Європі (unsplash.com/ bohdan komarivskyi)
Автор: Ольга Маджумдар

В ЄС досягли консенсусу щодо запровадження роумінгу для громадян України, що передбачає дзвінки за тарифами українських операторів.

Це питання обговорили на зустрічі міністрів, що відповідають за телекомунікації, яка відбулася 6 грудня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на bankier.pl.

Біженці з України зможуть користуватися мобільним зв'язком у країнах Європейського Союзу так само, якби вони перебували в Україні. Також і громадяни країн ЄС зможуть не платити за роумінг окремо в Україні.

Послуга "Роумінг як вдома" передбачає, що українці в Польщі та інших країнах зможуть телефонувати, писати SMS чи користуватися мобільним інтернетом зі своїх номерів Київстар, Vodafone чи інших операторів без змін сім-карт на європейські та без додаткових оплат.

"В основному є консенсус з цього приводу. Голосів проти не було. Питання стосувалися технічних умов рішень. Процедура відома в ЄС. Суть в тому, щоб включити Україну в ті самі рамки, в яких ми працюємо", – зазначив заступник державного секретаря канцелярії прем’єр-міністра Польщі Павел Левандовський.

Фото: Українські біженці в Швейцарії (gettyimages.com)

Наразі точної дати, коли саме ЄС запровадить безплатний роумінг для України, поки не повідомляють.

Про те, що Україну мають намір включити до зони безкоштовного роумінгу ЄС, стало відомо з виступу голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн 15 вересня.

Нагадаємо, ми писали, як українцям із тимчасовим захистом в Польщі їздити по ЄС.

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