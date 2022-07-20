UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Где безопасно отдыхать во Львовской области: список локаций

Фото: Туристические локации на Львовщине (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Специалист из Славского посоветовала экскурсии туристам

На Львовщине отдыхающим и путешественникам разрешено посещать леса. Однако есть предупреждения о прогулках только по маркированным маршрутам, чтобы не заблудиться.

Такой отдых на природе наиболее популярен в этом году. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала начальник отдела туризма и коммуникации Славского поселкового совета Ольга Безушко.

"Сейчас больше всего запросов - просто спокойные пешие прогулки в горы, гуляющие с детьми, самостоятельно. Нет запроса на масштабные мероприятия, людям хочется просто покоя и тишины, но сирена все равно делает свое – ее не слышно только очень высоко и далеко в горах", - предупреждает специалист со Славского.

Фото: Пейзажи в Славском (facebook.com/slavsko.travel)

Она перечислила локации, которые в этом году рекомендует посетить туристам.

  • подъемы на вершины гор безопасны, чисты, промаркированы. Поэтому туристам в Славском стоит сходить на Тростян, Высокий Верх, чтобы насладиться природой: черника, разнотравье;
  • водопад Каменка и самый большой Шипотский водопад, куда также есть туристические маршруты;
  • эко-ферма буйволов в селе Климец с дегустациями и экскурсиями для детей.

По ее словам, в этом году туристы приезжают на выходные – на сутки-двое. На дольше задерживаются не более 10% отдыхающих. Работают также детские лагеря, хотя не такие наполненные, как раньше. В целом туристы едут на Львовщину из западных и центральных областей, Киевщины, практически нет гостей из Одессы, Херсонщины, Запорожья.

Напомним, мы писали, как работают загородные комплексы под Киевом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьКарпатыТуризм