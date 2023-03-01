UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Безкоштовний автобус для українців у Британію: як потрапити на рейс

Фото: Безкоштовний автобус у Британію (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які їдуть як біженці до Великої Британії, можуть отримати місця на безкоштовний рейс із Варшави.

Як потрапити на автобус та які умови поїздки, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на evacuation.city.

Рейс організовують волонтери Хелен Віл та компанія-перевізник A&A Coach Hire. Рушає автобус із Варшави. Доїхати можна буде до Британії чи Шотландії.

Скористатися рейсом зможуть громадяни України, які мають британську візу та спонсора у Великобританії. Автобус вміщує 44 пасажира.

Під час поїздки учасників забезпечать харчуванням, але після приїзду евакуйованим доведеться шукати житло самостійно. З собою дозволяють взяти тварин, якщо вони мають всі необхідні для перетину кордону документи.

"Транспорт включає пором з Ньюкасла до Амстердама. Це 14-годинний пором, де ви матимете номери, їжу та душ, а ваша тварина може залишитися у вашій кімнаті", – пояснюють особливості подорожі.

Фото: Автобус для допомоги українцям (facebook.com/aacoachtravel)

Для реєстрації потрібно написати на електронну пошту: helenduth40@hotmail.com.

У листі необхідно вказати:

  • прізвище та ім’я;
  • дату народження;
  • номер телефону;
  • паспортні дані;
  • номер візи;
  • електронну пошту;
  • ім’я, адресу та телефон вашого спонсора у Великобританії.

Зазначається, що рейс запланований на 19 березня. Прибуття до Ньюкасла заплановане вранці 21 березня. Автобус прямує до Йорка, і люди, які подорожують до Шотландії, можуть поїхати туди на мікроавтобусі з Ньюкасла з Хелен Вілл.

Нагадаємо, ми писали, що евакуацію в Німеччину продовжили ще на місяць.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританіяавтобуси