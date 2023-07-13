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Безкоштовні прогулянки. У Києві проведуть 9 екскурсій унікальними локаціями

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Четвер 13 липня 2023 18:40
Безкоштовні прогулянки. У Києві проведуть 9 екскурсій унікальними локаціями Фото: Екскурсії у Києві (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Києві запрошують всіх охочих на прогулянки по локаціям із захопливою історією. На безплатні екскурсії найближчими вихідними вже відкрита реєстрація.

Що можна буде побачити та почути цікавого про столицю, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Управління туризму міста.

  • Прогулянка стародавнім Києвом зі своїм собакою

Можна буде дізнатися про таємниці стародавнього Києва та про святого, який є покровителем собак.

Маршрут: Старокиївська гора – Пейзажна алея – Сквер київських інтелігентів –– вулиця Стрілецька – вулиця Рейтарська – Золоті ворота.

Час проведення: 16 липня о 18:00.

Зареєструватися можна тут.

  • Дві екскурсії "Київ: стежиною воєнної історії"

Учасники пройдуть затишними вулицями стародавнього Печерська та познайомляться з низкою об’єктів військової історії Києва, а також почують про події багатолітньої боротьби за незалежність України, що триває й донині.

Маршрут: Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України – Арсенальна площа – Парк Вічної Слави – Пам’ятник військовим льотчикам.

Час проведення: 14 липня о 17:00; 16 липня о 16:00.

  • Прогулянка "Київ історичний"

Можна познайомитися з історією стародавнього Києва, його пам’ятками, архітектурою, Майданом Незалежності та Подолом.

Маршрут: Софійська площа – Михайлівська площа – Андріївський узвіз – Контрактова площа.

Час проведення: 14 липня о 18:00.

Зареєструватися можна тут.

Безкоштовні прогулянки. У Києві проведуть 9 екскурсій унікальними локаціямиФото: Майдан Незалежності (pixabay.com)

  • Прогулянка Старим Києвом

Під час екскурсії розкажуть про будівництво Володимирського собору, познайомлять з історіями Золотих воріт, собору святої Софії й не тільки.

Маршрут: Володимирський собор – Будинок Гольденберга – Золоті ворота – Пам'ятник захисникам кордонів вітчизни усіх поколінь – Софійська площа.

Час проведення:14 липня 16:00.

Реєстрація за посиланням.

  • Прогулянка "Київ – серце Європи"

Учасників познайомлять із архітектурою Києва та різноманітними об’єктами, які пов’язують місто з Європою, а також з будівлями, які були створені європейськими архітекторами.

Маршрут: Європейська площа – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності – Пасаж – Центральний гастроном – Бессарабська площа – PinchukArtCentre – вулиця Басейна – Палац спорту – НСК "Олімпійський" – вулиця Велика Васильківська – Костел святого Миколая.

Час проведення:15 липня о 11:00.

Зареєструватися можна тут.

Безкоштовні прогулянки. У Києві проведуть 9 екскурсій унікальними локаціямиФото: Архітектура Хрещатика (pixabay.com)

  • Екскурсія "Як козаки та магістрат на Подолі жили"

Під час екскурсії пропонується відкрити таємниці середньовічного Подолу та дізнаєтися про традиції Київського самоуправління.

Маршрут: Контрактова площа – Церква Успіння Богородиці Пирогощої – Церква Миколи Притиска – Житній ринок – Кам'яниця київського війта – Церква Святої Катерини.

Час проведення:15 липня,18:00.

Реєстрація за посиланням.

  • Прогулянка "Київ незламний"

Гостям розкажуть про історію Києва – з часів Другої світової війни і до сьогодні, а також про людей, які відігравали роль у його незламності та перемозі.

Маршрут: Бабин Яр – Дзеркальне поле – Менора – вул. Юрія Іллєнка – Лук'янівська площа.

Час проведення:16 липня об 11:00.

Форма для реєстрації.

Безкоштовні прогулянки. У Києві проведуть 9 екскурсій унікальними локаціямиФото: Національна опера України (pixabay.com)

  • Екскурсія театральним Києвом

Учасники дізнаються, як і коли виникли театральні традиції Києва, а також почують про перші театри, їхніх корифеїв та сучасних майстрів сцени.

Маршрут: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка – вул. Б. Хмельницького – Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – Будинок із зіркою – вул. Лютеранська – вул. М. Заньковецької – Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка.

Час проведення:16 липня, 12:00.

Реєстрація за посиланням.

Зазначається, що під час повітряної тривоги учасники прогулянки мають слухати вказівки гіда та вирушити до найближчого укриття. Екскурсії можуть бути скасовані у разі обстрілів.

Нагадаємо, ми писали, що у столичному ботсаду квітують пів тисячі сортів троянд.

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