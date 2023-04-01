Безкоштовне проживання обмежать. Що зміниться для українців у Чехії з 1 квітня

З 1 квітня у Чехії набуває частина законодавчих змін, які стосуються українських біженців. Наступним етапом стануть нововведення, які запрацюють 1 липня 2023 року. Основні зміни до підписаного президентом Чехії закону Lex Ukrajina V стосуються грошової допомоги, доступу до медицини та соціального житла.

TRAVEL РБК-Україна розповідає про головне, чого чекати українцям у Чехії з 1 квітня цього року.

Житло і медичне страхування. Що зміниться з 1 квітня

Затверджені зміни набудуть чинності у два етапи: з 1 квітня та з 1 липня. Починаючи з квітня, почнуть діяти правила по безкоштовному проживанню:

максимальний термін надання безоплатного житла – 150 днів, починаючи з дати отримання тимчасового захисту. Терміни проживання в окремих місцях сумуються.

період безкоштовного проживання до набрання чинності закону Lex Ukraine V також враховується.

право на безкоштовне проживання українці втрачають, якщо людина відмовляється від житла або залишає його без поважних причин. Вважається, що тоді людина вичерпала максимальний термін.

якщо термін 150 днів уже вичерпаний до набранням чинності Lex Ukrajina V або протягом 90 днів після цього, тоді залишається захисний термін 90 днів із дати набрання чинності Lex Ukrajina V. Це означає, що й після 150 днів біженці можуть ще 90 днів проживати безкоштовно, що дасть їм певний час на те, щоб знайти нове житло.

Також у Чехії внесені зміни й до правил отримання безкоштовного медстрахування.

Після 150 днів перебування в країні особам віком від 18 до 64 років держава перестане сплачувати за медичну страховку автоматично. Таке страхування держава й надалі буде оплачувати у випадках, якщо тяжкий стан здоров’я людини не дозволяє працювати.

Наприклад, це лежачі хворі, жінки з ризикованою вагітністю, особи з онкологічними хворобами на останніх стадіях, які потребують паліативної допомоги.

Про зміни для українців, які наберуть чинності у Чехії з 1 липня, читайте детальніше у матеріалі РБК-Україна.

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