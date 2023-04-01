Бесплатное проживание ограничат. Что изменится для украинцев в Чехии с 1 апреля

С 1 апреля в Чехии вступает часть законодательных изменений, касающихся украинских беженцев. Следующим этапом станут новшества, которые заработают 1 июля 2023 года. Основные изменения к подписанному президентом Чехии закону Lex Ukrajina V касаются денежной помощи, доступа к медицине и социальному жилью.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает о главном, чего ждать украинцам в Чехии с 1 апреля этого года.

Жилье и медицинское страхование. Что изменится с 1 апреля

Утвержденные изменения вступят в силу в два этапа: с 1 апреля и с 1 июля. Начиная с апреля, начнут действовать правила бесплатного проживания:

максимальный срок предоставления бесплатного жилья – 150 дней, начиная с даты получения временной защиты. Сроки проживания в отдельных местах суммируются.

период бесплатного проживания до вступления в силу закона Lex Ukraine V также учитывается.

право на бесплатное проживание украинцы теряют, если человек отказывается от жилья или оставляет его без уважительных причин. Считается, что тогда человек исчерпал максимальный срок.

если срок 150 дней уже исчерпан до вступления в силу Lex Ukrajina V или в течение 90 дней после этого, тогда остается защитный срок 90 дней с даты вступления в силу Lex Ukrajina V. Это означает, что и после 150 дней беженцы могут еще 90 дней проживать бесплатно, что даст им время на то, чтобы найти новое жилье.

Также в Чехии внесены изменения и в правила получения бесплатного медстрахования.

После 150 дней пребывания в стране лицам от 18 до 64 лет государство перестанет платить за медицинскую страховку автоматически. Такое страхование государство и дальше будет оплачивать в случаях, если тяжелое состояние здоровья человека не позволяет работать.

Например, это лежачие больные, женщины с рискованной беременностью, лица с онкологическими болезнями на последних стадиях, нуждающихся в паллиативной помощи.

Об изменениях для украинцев, которые вступят в силу в Чехии с 1 июля, читайте подробнее в материале РБК-Украина.

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