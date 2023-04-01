Бесплатное проживание ограничат. Что изменится для украинцев в Чехии с 1 апреля
С 1 апреля в Чехии вступает часть законодательных изменений, касающихся украинских беженцев. Следующим этапом станут новшества, которые заработают 1 июля 2023 года. Основные изменения к подписанному президентом Чехии закону Lex Ukrajina V касаются денежной помощи, доступа к медицине и социальному жилью.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает о главном, чего ждать украинцам в Чехии с 1 апреля этого года.
Жилье и медицинское страхование. Что изменится с 1 апреля
Утвержденные изменения вступят в силу в два этапа: с 1 апреля и с 1 июля. Начиная с апреля, начнут действовать правила бесплатного проживания:
- максимальный срок предоставления бесплатного жилья – 150 дней, начиная с даты получения временной защиты. Сроки проживания в отдельных местах суммируются.
- период бесплатного проживания до вступления в силу закона Lex Ukraine V также учитывается.
- право на бесплатное проживание украинцы теряют, если человек отказывается от жилья или оставляет его без уважительных причин. Считается, что тогда человек исчерпал максимальный срок.
- если срок 150 дней уже исчерпан до вступления в силу Lex Ukrajina V или в течение 90 дней после этого, тогда остается защитный срок 90 дней с даты вступления в силу Lex Ukrajina V. Это означает, что и после 150 дней беженцы могут еще 90 дней проживать бесплатно, что даст им время на то, чтобы найти новое жилье.
Также в Чехии внесены изменения и в правила получения бесплатного медстрахования.
После 150 дней пребывания в стране лицам от 18 до 64 лет государство перестанет платить за медицинскую страховку автоматически. Такое страхование государство и дальше будет оплачивать в случаях, если тяжелое состояние здоровья человека не позволяет работать.
Например, это лежачие больные, женщины с рискованной беременностью, лица с онкологическими болезнями на последних стадиях, нуждающихся в паллиативной помощи.
Об изменениях для украинцев, которые вступят в силу в Чехии с 1 июля, читайте подробнее в материале РБК-Украина.
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