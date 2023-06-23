Безкоштовне навчання і підтримка. Які університети Німеччини пропонують програми для українців

Українські біженці у Німеччині можуть вступити до університетів країни або продовжити там навчання. Деякі заклади дозволяють навчатися безкоштовно або надають іншу підтримку.

Які вищі навчальні заклади Німеччини пропонують спеціальні програми для українців, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrainianingermany.de.

Берлінський вільний університет

В університеті Freie Universitaet Berlin українським біженцям пропонують такі програми допомоги:

спеціальні гранти на навчання;

соціально-психологічні консультації;

фінансову підтримку;

інформування щодо навчання.

У цьому закладі є Центр обслуговування студентів, куди можна звернутися за детальною інформацією про навчальні програми, умови вступу та подання заявки на бюджет, ступені вищої освіти. Щоб навчатися на денній формі і отримувати стипендію, можна подати заявку на сайті закладу.

Для біженців з України університет періодично проводить онлайн-тренінги англійською мовою з перекладом на українську.

На платформі Global Campus Freie Universität Berlin можна знайти інформацію про програми вивчення культури Німеччини та німецької мови. Там можна пройти короткострокове навчання на різних рівнях за допомогою інноваційних підходів.

Адреса: Kaiserswerther Str. 16-18, + 49 30 838-1, +49 30 838-70000, info-service@fu-berlin.de.

Фото: У Берлінському університеті можна отримати гранти на навчання (facebook.com/freieuniversitaetberlin)

Рейнсько-Вестфальський технічний університет

У цьому університеті пільги для українських біженців діють у рамках програми "High Potential Student Grant". Можна звернутися за консультаціями щодо навчання, повного або часткового фінансування, мовних курсів, безкоштовного харчування та правового статусу.

Українці можуть отримати гранти. Фінансуються витрати на навчання, проживання, транспорт, плата за іспити та витрати на інтеграцію. Термін програми фінансування – до 30 місяців.

Інформація про умови вступу розміщена на сайті.

Адреса: Templergraben 55, +49 241 80 1, impressum@rwth-aachen.de.

Бременський університет

У цьому ВНЗ також надають фінансову підтримку. Біженцям в університеті пропонують приєднатися до Академії розвитку доступу до вищої освіти – HERE AHEAD. Подати заявку можна на сайті.

Основна увага в навчанні приділяється мовній та технічній підготовці. Курси німецької пропонуються від рівня А2 до вільного володіння C1. Слухачі курсів отримують професійну підготовку для навчання у вищих навчальних закладах Бремена та Бремерхафена.

Також абітурієнти можуть відвідувати підготовчий коледж та підготуватися до складання вступного іспиту.

Електронна пошта: kinne@aheadbremen.de, +49 421 218-69681.

Фото: Студенти в Бременському університеті (facebook.com/universitaetbremen)

Гамбурзький університет

Безкоштовне навчання для біженців з України у цьому закладі пропонують такі підрозділи:

юридичний факультет;

факультет економіки та соціальних наук;

медичний факультет;

педагогічний факультет;

гуманітарний факультет;

факультет математики, інформатики та природничих наук;

факультет психології та науки про рух;

факультет бізнес-адміністрування.

Для магістрантів та докторантів з України є можливість пройти дослідницьке стажування у рамках безкоштовного переїзду до Гамбурзького університету.

Для вступу треба пройти визнання закордонного атестата про закінчення школи. Також - підтвердження рівня німецької мови щонайменше В2. Біженці з рівнем В1 можуть пройти мовні курси.

На базі закладу працює Центр психологічних консультацій, українцям надають безкоштовні квитки для відвідування бібліотеки на 1 рік.

Електронна пошта: uhhhilft-ukraine@uni-hamburg.de, +49 40 42838-1807.

Фото: Підтримка України у Гамбургзькому університеті (facebook.com/unihamburg/UHH/Esfandiari)

Ганноверський університет Лейбніца

В університеті надають фінансування та мовні курси. Для навчання необхідно потрібно підтвердити мовний рівень і мати перекладені українські документи про освіту.

Для фінансування навчання слід подати заявку на отримання BAföG до Центру зайнятості. Допомогу будуть виплачувати тим, хто проживає в НІмеччині менше 15 місяців. Стипендію можна отримати через різні фонди. Найбільшою організацією, яка виплачує стипендії біженцям та фінансує міжнародні обміни, вважається DAAD. Також можна звертатися:

Інші стипендіальні програми:

Телефони: +49 511 762-2020, +49 511 7620.

Нагадаємо, ми писали, як українцям вступити в університет в Польщі.

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