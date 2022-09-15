Бесплатные звонки и интернет. Что изменится для украинцев в роуминге ЕС

В ЕС включат Украину в свою зону бесплатного роуминга, что даст возможность не платить дополнительно за связь после пересечения границы.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фонд дер Ляйен, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

"Мы дадим Украине возможность максимально использовать свой потенциал. Основываясь на успехе путей солидарности для обеспечения бесперебойного доступа к единому рынку. Включаем Украину в нашу зону свободного роуминга ЕС", - написала она, добавив, что собирается обсудить вопрос с президентом Украины.

Что значит роуминг в ЕС: официальное разъяснение

В странах ЕС с 2017 года работают правила бесплатного роуминга – то есть при путешествиях в пределах блока тарифы за пользование мобильной связью не меняются. Пользователь по-прежнему оплачивает обычный тариф своего оператора, как если бы он находился в своей стране.

"Когда вы выезжаете за пределы своей страны в другую страну ЕС, вам не нужно платить дополнительно за пользование мобильным телефоном. Ваши звонки на мобильные и стационарные телефоны, текстовые сообщения (SMS) и использование данных (просмотр веб-страниц, потоковое воспроизведение музыки и видео) оплачиваются по внутренним тарифам, то есть, по той же цене, что и звонки, текстовые сообщения и данные в вашей стране", - объясняют принцип роуминга в странах ЕС на официальном сайте.

Правило бесплатного роуминга распространяется также на любые входящие звонки или текстовые сообщения, которые человек получает, находясь за границей. С пользователя не взимается дополнительная плата за звонки или текстовые сообщения в роуминге, даже если звонящий человек пользуется услугами другого оператора.

"Если вы постоянно пользуетесь мобильным телефоном за границей, например, если вы переезжаете за границу и продолжаете использовать сим-карту из своей страны, ваш оператор мобильной связи может взимать с вас дополнительную плату за роуминг. Однако эти сборы ограничены политикой добросовестного использования", - уточняются условия для тех, кто находится вне своей страны долгий срок.

Фото: Украину включат в зону роуминга ЕС (gettyimages.com)

В чем польза включения Украины в европейскую зону роуминга

Включение Украины в зону бесплатного роуминга ЕС будет означать, что абоненты украинских туроператоров не должны будут заботиться о связи во время поездок в странах Европы, как не нужно будет платить за входящие звонки и сообщения. Также – жители ЕС не должны будут доплачивать своим операторам мобильной связи при посещении Украины.

С началом войны украинские туроператоры обеспечивали беженцам в ЕС бесплатный роуминг и звонки домой для связи с родственниками. Похожие пакеты помощи предлагали и местные операторы мобильной связи за границей.

Теперь же появится возможность не приобретать сим-карту местного оператора в стране пребывания для того, чтобы иметь связь по доступной цене на короткий срок.

Напомним, мы писали, украинцы все реже просят убежище в ЕС.