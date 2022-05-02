Бесплатные врачи и право работать. Как помогают украинцам в Германии

В Германии к концу апреля зарегистрировали 376 000 беженцев из Украины. Фактическое число прибывших может быть значительно больше.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на справочно-информационный портал для украинцев germany4ukraine.de отвечает на самые распространенные вопросы о временном убежище в Германии.

Основная информация для тех, кто бежит от войны

До 31 августа 2022 украинские беженцы в любом случае имеет разрешение на пребывание в Германии, даже без визы.

Действует правило: граждане Украины могут свободно находиться в ЕС или передвигаться в пределах ЕС в течение 90 дней (итого для всех стран Шенгена) при наличии биометрического паспорта. В таком случае первая регистрация в Германии не является необходимой.

Но с момента, когда военные беженцы из Украины в Германии просят государственной поддержки в виде жилья, обеспечения или социальных выплат, регистрация обязательна. Обращаться нужно в центры приема или полицию.

Фото: При регистрации беженцам сообщат, где они должны жить в Германии (unsplash.com/jan-bolz)

При регистрации беженцам сообщат, где они должны жить в Германии. Такое назначение необходимо для того, чтобы отдельные города не были вынуждены оказывать помощь всем военным беженцам.

Если беженцы не нашли частного постоянного жилья, их определяют в определенное место. Если беженец в жилье не нуждается, он может выбирать место проживания.

Если беженец уже получил право на проживание для временной защиты в Германии, оно заканчивается при условии:

выезд в Украину из Германии не только по временной причине;

отсутствие в Германии больше 6 месяцев.

Украинцы с видом на жительство смогут учиться или подавать заявки на программы обучения и получать любую финансовую поддержку, которая доступна для этих программ.

Как получить разрешение на работу

Уже при подаче заявления на право на жительство отдел по иностранным гражданам выдает свидетельство на временное разрешение на проживание (Fiktionsbescheinigung). Он служит для того, чтобы период до получения права на жительство можно было уже воспользоваться соответствующими правами. Отдел также делает в этом свидетельстве запись "трудовая деятельность разрешена". С таким документом можно работать как самозанятое лицо или быть принятым на работу в Германии.

Для того, чтобы получить допуск к работе по специальностям, есть процедура признания профессиональной квалификации, полученной за границей.

Фото: Надпись "нет войне" в Берлине (unsplash.com/reyazul-haque)

Какие права у беженцев с биометрическими паспортами

Граждане Украины с биометрическим паспортом также могут свободно путешествовать по ЕС и 26 странам Шенгенского соглашения. Однако, если беженцам уже был выдан вид на жительство из одной страны ЕС, он действителен в течение 90 дней. При переезде в другую страну ЕС, нужно подать заявление на получение нового вида на жительство в этой стране.

Если потеряли свой паспорт или паспорт детей во время бегства от войны

Украинцы могут обратиться в посольство или генеральное консульство Украины, чтобы получить удостоверение с фотографией для идентификации личности. Кроме того, обратитесь в соответствующее Управление по делам иностранцев (BAMF) с просьбой о замене паспорта.

Если беженцы потеряли кого-то, для поиска можно связаться с Немецким Красным Крестом (DRK).

Проживание – где искать крышу над головой

Германия предлагает государственные приемные центры на первые несколько ночей. На большинстве крупных железнодорожных вокзалов будет информация, которая направит в эти центры.

На странице "Жилье Украині" (www.unterkunft-ukraine.de) можно зарегистрироваться для размещения. На этой платформе частные лица могут предложить жилье для беженцев.

Сайт также предоставляет три других веб-сайта:

www.warmes-bett.de,

www.host4ukraine.com

www.jugendherberge.de, который является сайтом Немецкой ассоциации молодежных общежитий.

Фото: Митинг против войны в Украине (unsplash.com/dea-piratedea)

Медицинская помощь – сотни бесплатных кабинетов

В Берлине бесплатно оказывают медицинскую и психологическую помощь переселенцам из Украины 500 врачебных кабинетов. Их список можно найти на сайте www.kvberlin.de. В списке также будет указано, на каких языках говорят в каждом офисе.

В экстренных случаях можно звонить по номеру 112 (номер службы неотложной медицинской помощи).

Горячая линия по отравлениям работает по номеру +49 3019240.

В дежурную медслужбу можно позвонить по телефону 116 117.

Во многих аптеках есть ночная служба или служба неотложной помощи.

Есть также организации, которые анонимно лечат тех, у кого нет документов. Вы можете найти список этих мест на сайте:

www.gesundheit-ein-menschenrecht.de/kontaktstellen

Добровольная организация Malteser также управляет больницами и клиниками в Германии - www.malteser.de или medibueros.org

Беременные женщины также будут получать бесплатное медицинское обслуживание. Дети до 6 лет проходят в Германии серию медосмотров.

Для пожилых людей, нуждающихся в уходе, информацию можно найти на сайте www.migration-gesundheit.bund.de/de/pflege.

Напомним, мы писали, нужны ли украинским беженцам удостоверения для возвращения домой.