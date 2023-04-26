У Берліні продовжили роботу центру прийому українців: деталі

Українських біженців у Берліні прийматимуть в колишньому аеропорту "Тегель" ще кілька місяців. Влада продовжила термін роботи центру до кінця вересня.

Один з терміналів використовуватимуть для тимчасового розміщення українців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на DW.

25 квітня Сенат Берліна продовжив термін використання колишнього аеропорту Тегель" як центру прийому біженців до кінця вересня з можливістю продовження до кінця року. Локація мала працювати тільки до кінця червня.

Термінал С також планують використовувати як тимчасове житло, бо квартир для біженців у Берліні катастрофічно не вистачає. Про це заявила мер Берліна Франциска Гіффай.

Зараз в "Тегелі" проживають близько 3000 осіб, а максимально може бути розміщено 4300 людей. 2 600 біженців живуть там не 3 дні, як передбачалося від початку, а кілька тижнів і навіть місяців.

Між тим, щомісяця до Берліна переїжджають близько 1000 осіб з різних країн, які шукають міжнародного притулку, та в середньому близько 2000 втікачів від війни в Україні.

Фото: Тимчасове житло для українців у "Тегелі"(gettyimages.com)

Сенат хоче переглянути використання додаткових відкритих просторів для розміщення біженців. Якщо райони забезпечують менше 1000 місць, незважаючи на будівництво двох модульних містечок для біженців, частина місць, що бракують, також має бути компенсована за рахунок надання квартир.

Нагадаємо, ми писали, що у Берліні почали масово виселяти українців.

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