Бедность и "другой мир": украинка побывала в стране, где чиновники перенесли столицу по совету астрологов

Украинская путешественница и писательница Стася Клюфас побывала во многих странах мира, в том числе и тех, которые считаются для большинства туристов экзотическими. Об опыте своих путешествий она написала книгу "Подих мандрів". Она предлагает окунуться в опыт 435-дневного путешествия, совместно пройти путь от абстрактной мечты к ее воплощению.

"Мы поднимемся в базовый лагерь Эвереста в Непале, проплывем семикилометровую пещеру Конг Лор в Лаосе, посетим легендарный Ангкор Вату в Камбодже, пересечем экватор и поживем во время сезона дождей, будем плавать с черепахами в Индонезии и узнаем, как путешествовать во время карантина в Мьянме, полетаем на воздушном шаре, гулять по Ликийской тропе и античным городам в Турции", — описывает автор свою книгу.

По просьбе РБК-Украина Стася Клюфас предоставила отрывок из книги, где идет речь о ее путешествии в Мьянму - страны на юго-востоке Азии, которая граничит на западе с Бангладешем, на северо-западе - с Индией, на северо-востоке с Китаем, на юго-востоке с Лаосом и Таиландом, а на юго западе омывается водами Бенгальского залива.

Видео: Локации Мьянмы (youtube.com/Jacob+Katie Schwarz)

"Считают, что именно по совету астрологов чиновники решили перенести столицу в другой город"

Итак, Мьянма. Первые факты, которые вычитала о ней, довольно интересны. Традиционная одежда мужчин – саронги, женщины используют для лица танаку – местную крем-маску от ожогов, защищаясь таким образом не только от солнца, но и от злых взглядов. Кстати, в стране довольно популярна астрология.

Считают, что именно по совету астрологов чиновники решили перенести столицу в другой город, а также изменить транспортное движение с левостороннего на правостороннее. А еще здесь есть город с удивительным названием Мандалай.

Смотрю в окно автобуса, понимаю, что Азия – это вызов для меня. Здесь учусь и, надеюсь, сумею принять жизнь такой, какая она есть, а точнее – ее негативную сторону: бедность, грязь, гигантский контраст между теми, кто нуждается, и теми, кто слишком много потребляет.

На Азию необходимо внутренне настроиться, и тогда она даст лучшие уроки. Сейчас мне несколько мешает представление о стерильной чистоте - это главное, чего хочется, когда арендуем жилье.

Фото: "Азия - это вызов для меня"- Стася Клюфас (предоставлено автором)

Но это так редко случается, потому что жизнь – не стерильна. Его чистота – в гармонии всех элементов, а не в отсутствии тараканов, клопов, ящериц в номере. Это нужно принять.

На северо-востоке страны расположено знаменитое озеро Инле, куда мы и отправляемся.

Говорят, что люди на этом озере построили себе дома, храмы, сделали плавучие огороды и выращивают там фрукты и овощи. Даже школа есть, к которой дети якобы добираются в пластмассовых мисках или же на надувной камере. Завтра проверим эту информацию.

Хотя небо и было затянуто тучами, мы все-таки решили взять тур на лодке и исследовать Инле. На выходе из отеля нас встретил улыбающийся лодочник - сегодня он будет знакомить нас с интересностями на озере и его окрестностях. Резкое движение за веревку – и мы полетели в цветной лодке по мутным водам канала. Чем дальше от города, тем прозрачнее становилась вода.

Фото: Тур на лодке, во время которого можно исследовать озеро Инле (Стася Клюфас)

"Стоит чаще задумываться над природой возникновения того, что нас окружает"

Вот он - другой мир: рыбаки на лодках забрасывают, чистят, распутывают, складывают сети. Кто-то вытаскивает рыбу, а кто-то – сорняки как будущую основу для плавучих огородов. Да-да, помидоры, кабачки, огурцы, рис, капуста, дыни – далеко не весь список того, что выращивают на мокрых грядках, доступ к которым возможен только на лодке.

Позже в кафе, пробуя салат, мне попался один помидор с запахом и привкусом рыбы – честно, не очень вкусно, но Игорь говорил, что ему вкусно.

Проплыв зеленые лабиринты с узких огородов, попали на одну из центральных улиц, то ли водяных дорог села. Дома, магазины, электрические столбы – все привычное для глаз, вот только поддерживают все это деревянные опоры на безопасном от воды уровне. Перебежать в магазин не получится, да и в футбол поиграть, или просто побегать. Однако на челноке уплыть – это легко.

Фото: Дома, магазины, электрические столбы - все привычное для глаз, вот только поддерживают все это деревянные опоры на безопасном от воды уровне (Стася Клюфас)

На озере даже есть фабрики. Мы заехали на одну из таких, где изготавливают серебряные изделия. Была удивлена, насколько деликатным и длительным является процесс изготовления украшений, и подумала о феномене украшений в качестве подарка.

Тратя деньги на драгоценную вещь, которую дарю, я, похоже, проявляю свое неравнодушие или даже приязнь. И чем она дороже, тем вроде бы большую приязнь символизирует. Но ведь для чего нам заменитель, то ли посредник?

Мы так много усилий тратим на то, чтобы превратить духовное в материальное, оцифровать, так сказать. Крайность этого явления породила потребительский культ, заполняющий внутреннюю пустоту. Я о том, что стоит чаще задумываться над природой возникновения того, что нас окружает, и того, что истинно нам хочется выразить или получить. Ну и, конечно, любить, если любится, а не блуждать в лабиринтах выдумок.

Неподалеку отсюда есть текстильная фабрика.

Фото: Местная фабрика, где старые ткацкие станки - это рабочие машины, которые помогают создавать ткань (Стася Клюфас)

Оказывается, озеро Инле – единственное место в мире, где растет особый вид лотоса, из волокон которого изготавливают драгоценный шелк. А ткацкие станки, которые видела в музеях, здесь – рабочие машины, помогающие создавать ткань.

Заметила молодую девушку, чей взгляд был прикован к каждому движению мастерицы, которая иногда останавливалась, чтобы заменить катушку ниток, проверить свою работу или что-то объяснить. Вскоре и ей придется овладеть этим устройством.

И когда это произойдет, когда она сядет за станок, то по десять часов в сутки и шесть дней в неделю будет переплетать отдельные нити, создавая плотную ткань, которая впоследствии станет для кого-то одеждой или, возможно, украсит чей-то стол.

Адаптация к новой зоне комфорта

На следующее утро, садясь завтракать на террасе отеля, обратила внимание на скатерть. Ее сплетения были не слишком совершенны, и сразу представила ту женщину за ткацким станком. Это уже, наверное, шел девятый час работы, ее спина затекала и она о чем-то мечтала, поэтому пропускала сплетение.

Фото: На Азию необходимо внутренне настроиться, и тогда она даст лучшие уроки, считает путешественница (Стася Клюфас)

Вдруг неосторожным движением руки я разлила чай на скатерть, думая, о чем мечтала женщина, которая ее создала. Непостижимая взаимосвязь переплетает нас, отдельных ниточек, в изысканную, или не очень, но точно плотную ткань жизни. Обитатели озера творят неповторимый орнамент на ней.

Они подают яркий пример силы адаптации человека к любым обстоятельствам. Это еще одна причина понимать, что настоящая зона комфорта – это лишь то, к чему мы привыкли, и комфортной легко может стать другая зона, к которой мы привыкнем со временем.

Напомним, ранее украинский путешественник Вадим Ивлев написал для РБК-Украина колонку о том, чем его удивил Дюси - малопосещаемый и отдаленный атолл в архипелаге Питкерн.

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