UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Автобуси і спецтранспорт. Як безкоштовно повернутися з евакуації додому

Фото: Повернення додому (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Для українців, які хочуть повернутися додому у свої населені пункти, де зараз немає активних бойовий дій, запускають спеціальні перевезення в межах України.

Також можна подати заявку на транспорт від кордону, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку благодійної організації ADRA Ukraine.

Організація анонсувала новий вид безкоштовної транспортної допомоги – рейси для повернення до населених пунктів, де наразі немає активних бойових дій і де люди проживали до 24 лютого 2022 року.

Програма реалізується за підтримки уряду Канади в межах проєкту Lifesaving Evacuation, Assistance and Protection. Організація здійснюватиме перевезення людей, які мають потребу повернутися з евакуації додому, у тому числі за допомогою спеціалізованого транспорту для маломобільних людей.

Рейси формуватимуть залежно від кількості заявок – від 10 осіб для звичайних маршрутних автобусів. Для маломобільних людей надаватимуть спеціалізований транспорту при заявці від 2 людей (маломобільна людина та особа, що супроводжує).

Зазначається, що ADRA Ukraine здійснює перевезення лише на території України. Для людей, кі хочуть повернутися з-за кордону, є можливість оформити заявку заявку на перевезення від кордону України.

Наразі триває попередній збір заявок. Місця зборів для відправлення повідомлять додатково.

Залишити запит на повернення з евакуації можна в робочі дні з 9:00 до 18:00 за номерами: +38 050 572 04 07; +38 067 203 62 48.

Нагадаємо, ми писали, у яких країнах українці масово відмовляються від прихистку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуаціяавтобуси