Автобуси і спецтранспорт. Як безкоштовно повернутися з евакуації додому

Для українців, які хочуть повернутися додому у свої населені пункти, де зараз немає активних бойовий дій, запускають спеціальні перевезення в межах України.

Також можна подати заявку на транспорт від кордону, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку благодійної організації ADRA Ukraine.

Організація анонсувала новий вид безкоштовної транспортної допомоги – рейси для повернення до населених пунктів, де наразі немає активних бойових дій і де люди проживали до 24 лютого 2022 року.

Програма реалізується за підтримки уряду Канади в межах проєкту Lifesaving Evacuation, Assistance and Protection. Організація здійснюватиме перевезення людей, які мають потребу повернутися з евакуації додому, у тому числі за допомогою спеціалізованого транспорту для маломобільних людей.

Рейси формуватимуть залежно від кількості заявок – від 10 осіб для звичайних маршрутних автобусів. Для маломобільних людей надаватимуть спеціалізований транспорту при заявці від 2 людей (маломобільна людина та особа, що супроводжує).

Зазначається, що ADRA Ukraine здійснює перевезення лише на території України. Для людей, кі хочуть повернутися з-за кордону, є можливість оформити заявку заявку на перевезення від кордону України.

Наразі триває попередній збір заявок. Місця зборів для відправлення повідомлять додатково.



Залишити запит на повернення з евакуації можна в робочі дні з 9:00 до 18:00 за номерами: +38 050 572 04 07; +38 067 203 62 48.

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