Колоритные отели и домики 17 века. Во сколько обойдется путешествие в Амстердам после рекордного спада цен

Цены на проживание в отелях Амстердама резко падают, поскольку туристы и бизнес-путешественники не спешат ехать в город, сообщает издание Dutchnews.nl.

Уточняется, что цены на отели в Амстердаме упали в среднем со 150 евро за ночь в 2019 году до 95 евро в этом году, поскольку кризис с коронавирусом продолжает влиять как на туризм, так и на деловые поездки.

"Цифры, обнародованные консультативной группой гостиничного сектора Horwath и ABN Amro, показывают, что за пределами четырех крупных голландских городов цены восстановились, и могут даже побить рекорды, установленные в 2019 году", - пишут на сайте.

Однако в Амстердаме и на территории вокруг аэропорта Схипхол цены остаются низкими, а отельеры прогнозируют, что турпоток будет восстанавливаться медленно. Это связано с тем, что хотя страна и открыта для туристов, иностранные туристы и деловые путешественники бронируют жилье не слишком активно.

В Horwath прогнозируют, что в этом году отелей заполняемость составит всего 31% по сравнению с 85% в 2019 году.

"Чтобы выйти на уровень безубыточности, отелям требуется около 70% заполняемости", - уточняют в Dutch News.

Фото: В гостиницах города - низкий уровень бронирований, из-за этого отельеры снижают цены (unsplash.com/izhak-agency)

Сколько стоит жилье в Амстердаме осенью

Мы просмотрели стоимость проживания в Амстердаме на 4 ночи в период с 4 по 8 ноября на двоих путешественников и выбрали самые низкие цены.

New Century Hotel Amsterdam (современный отель расположен в 8 километрах от центра): 180 евро за 4 ночи на двоих в отдельном номере;

Budget Hotel Max (отдельный двухместный номер эконом-класса, отель – в центре города): 198 евро за 4 ночи на двоих;

Amsterdam Hostel Leidseplein (койко-место в общем номере, отель – в центре города): 164 евро за 4 ночи на двоих;

Кроме того, множество предложений аренды частных квартир и комнат в Амстердаме можно найти на сайте Airbnb. Цены варьируются от 49 до 130 евро за бюджетное жилье в сутки. Впрочем, таких предложений не много, а более дорогих мест размещения – значительно больше:

Фото: Примеры стоимости квартир в Амстердаме (скриншот с сайта Airbnb)

Один из интересных вариантов – частный владелец сдает комнаты в собственном доме 17 века. Размещение в комнате, завтрак и пользование двумя велосипедами в качестве бонуса - 141 доллар за сутки.

"Чтобы ощутить истинную атмосферу Амстердама, приглашаю в мой отель типа "B&B" в доме 17 века в прекрасном месте. Вы окажетесь на одном из трех знаменитых каналов Амстердама и в самом центре района "девяти маленьких улочек" - лучшим торговым районом города с очаровательным сочетанием дизайнерских бутиков, художественных галерей, магазинов винтажной одежды и других мест. Отель удобно расположен на первом этаже с видом на канал спереди и патио сзади. Велосипеды включены", - пишет владелец жилья.

Фото: Туристам предлагают пожить в одной из комнат здания 17 века (скриншот с сайта Airbnb)

Сколько стоит еда в Амстердаме. Бюджетные заведения

De Pizzabakkers - запеченная в духовке тонкая хрустящая пицца - от 9 евро;

Skek – средняя цена за основные блюда – 13 евро;

Thrill Grill - стоимость большинства гамбургеров - чуть более 10 евро;

Goodies – цены за основные блюда стартуют от 8 евро;

Kauffmann Falafel – шоколадный пирог – 5,5 евро, фалафель разнообразных видов – 11,5 евро;

Dumplings – пельмени с мясом и овощами, булочки с мясной или сладкой начинкой, порция лапши - по 6,50 евро.

Рейсы в Амстердам из Киева. Примеры цен

Полететь из Киева в Амстердам можно рейсами нескольких разных авиакомпаний. Стоимость перелета на ноябрь варьируется в пределах 6-8 тысяч гривен в обе стороны на вторую половину осени. Приводим пример рейсов в пределах дат, указанных выше - 4-8 ноября.

LOT (польские авиалинии). 05:40 – 09:40, рейс с одной пересадкой. Время в пути – 5 часов. Цена – от 5 231 грн в обе стороны.

KLM (нидерландская авиакомпания). 14:05 – 16:05, прямой рейс. Время в пути – 3 часа. Стоимость – от 6 578 грн туда и обратно.

МАУ (Украина). 10:00 – 12:05, прямой рейс. Время в пути - 3 часа 5 минут. Цена - от 7 120 грн в обе стороны.

Стоит отметить, что рейсы в Амстердам из Киева в полетной программе компаний-лоукостеров Ryanair и Wizzair на ближайшие месяцы отсутствуют.

Для поездки в Нидерланды достаточно предъявить свидетельство о полной вакцинации от COVID или отрицательный результат ПЦР-теста.

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