Атмосфера старины. В Украине сохранилась редкая узкоколейка: что о ней известно

В последние года в Украине растет интерес к узкоколейным железным дорогам.

В 2021-м энтузиасты впервые начали проводить аутентичные ретро-туры на узкоколейных железных дорогах чтобы популяризировать среди украинцев такой нетипичный вид отдыха и больше рассказать об узкоколейных железных дорогах, которые сейчас остро нуждаются в сохранении и спасения от упадка.

Для TRAVEL РБК-Украина руководитель направления узкоколейных железных дорог филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Олег Заблудовский рассказывает об одной из узкоколеек, которая сохранилась в Украине - участок Гайворон-Голованевск на Кировоградщине и о том, чем она важна для местных жителей.

"Здесь было несколько десятков путей, за сутки вращались несколько сотен грузовых вагонов"

Участок Гайворон-Голованевск длиной в 52 км — вторая часть знаменитой Гайворонской узкоколейки. Регулярное пригородное сообщение здесь существовало до декабря 2019 года. Дважды в неделю ездил поезд в составе тепловоза и одного вагона, затем из-за стечения обстоятельств: нехватки подвижного состава, плохого состояния путей и карантинных мероприятий этот участок закрыли для движения поездов.

На участке Гайворон-Голованевск, кроме станций Гайворон и Голованевск, сейчас только одна станция — Хущуватое, но узкая колея здесь одна и не имеет путевого разветвления. Кстати, именно сюда из Гайворона еще можно доехать по широкой колеи, далее — широкая, которая ведет до станции Таужное — закрыта и не используется с 2012 года.

Видео: Самая длинная узкоколейка Европы - участок Гайворон-Голованевск (youtube.com/Залізні Магистрали)

Раньше была еще одна узкоколейная станция Грушка — вторая по масштабности после Гайворона. Здесь было несколько десятков путей, вращались за сутки несколько сотен грузовых вагонов, куча элеваторов, вкладов, кранов. Сейчас это просто остановочный пункт. Хоть здесь и есть две колеи, но нет дежурного по станции, входных сигналов: сократили ради экономии средств еще несколько лет назад.

На участке появилась необычная четырехниточная колея

Раньше узкоколейка шла дальше — вплоть до Оливиополя (ныне — Первомайск, Николаевской области), позже участок сократили до Подгородной. Там раньше было активное грузовое и пассажирское движение — до 20 пар поездов в сутки.

Пассажиропоток на участке Гайворон-Подгородная был устойчивым и достаточно большим. Ежедневно "кукушка" в составе 4-5 пассажирских вагонов вывозили местных жителей из отдаленных сел — "на большую землю", где они могли пересесть на "большой поезд", и поехать в сторону Кропивницкого, Смелы, Харькова, Запорожья, Одессы.

Фото: 2017 год. Пригородный поезд сочетанием Гайворон-Голованевск, когда он еще ходил (Николай Алексеенко)

И все бы было хорошо, если бы в конце 1980-х годах в СССР не начали масштабный проект "перешивки" узкоколейных железных дорог на широкую колею — сначала рядом с железной дорогой 750 мм строили стандартную "широкую" колею, после чего узкоколейку разбирали. Иногда магистральную железную дорогу строили прямо на месте узкоколейки, полностью демонтировав ее.

В результате широкую колею от Подгородной начали тянуть в направлении Гайворона. Сначала построили путь 1520 мм до Голованевска и со стороны Гайворона до станции Таужное. Затем в связи с финансовым кризисом в стране и необходимостью сносить несколько частных домов и сложным профилем местности сооружение широкой колеи прекратили.

И эти факторы, которые не позволили завершить строительство стандартной колеи, стали неким "спасательным кругом" для узкоколейки. Ведь в 2002 году 57 км узкоколейной железной дороги, которая шла параллельно новой колее 1520 мм между Голованевском и Подгородной, была разобрана.

Фото конца 1990-х на участки Гайворон-Голованевск-Подгородная, последний участок которой разобран (предоставлено автором)

Если бы широкую колею довели до Гайворона, как и планировалось, в настоящее время узкоколейка осталась бы только на участке Гайворон-Рудница. Таким образом сформировались довольно интересные и необычные явления. Например, четырехниточная колея (узкая и широкая колея, которые пролегают одна в середине другой) а также два стандарта колеи, которые идут параллельно и могут использоваться для живописных фотоснимков раритетного подвижного состава.

Туристическая изюминка. Потребность в поезде выросла в несколько раз

Благодаря живописным пейзажам, необычному профилю пути и наличию уникальных железнодорожных явлений, этот участок пользовался большим спросом со стороны украинских и европейских туристов, сюда приезжали целыми организованными группами по несколько десятков человек чтобы прокатиться по узкоколейке и сделать уникальные фотографии.

Сейчас потребность в курсировании поезда по этому участку выросла в несколько раз. Во-первых, в прошлом году Голованевск стал районным центром, и местным жителям необходимо регулярно туда ездить по делам, к родственникам, на работы или в больницу.

Во-вторых, из Гайворона в том направлении нет автобусных рейсов, даже несмотря на то, что там хорошая дорога. Сейчас в условиях топливного кризиса и роста цен пригородный поезд очень нужен, и он будет иметь спрос.

Фото Участок Гайворон-Голованевск-Подгородная в "нулевые" (предоставлено автором)

Что будет с узкоколейкой дальше

Уже в течение нескольких месяцев мы работаем над восстановлением этого участка. Основная проблема — состояние путевого хозяйства. За время простоя узкоколейки часть деревянных шпал прогнили и требуют замены. Также в некоторых местах местные любители черного металла украли часть скреплений для сдачи в металлолом.

В первую очередь были начаты работы по прочистке растительности в пределах габарита движения поезда, а две недели назад в Гайворон приехала первая партия узкоколейных железобетонных шпал, изготовленных на нашем предприятии. Впереди ожидаются поставки еще четырех партий таких шпал, всего их будет более 4 тысяч штук.

Уже начались работы по замене старых деревянных шпал на новые железобетонные, которые будут намного надежнее и пролежат более 30 лет. По предварительным подсчетам, планируется, что движение поездов по маршруту Гайворон-Голованевск удастся восстановить уже в октябре.

Также будет возобновлено курсирование ширококолейного пригородного поезда сообщением Голованевск-Помошная, чтобы пассажиры узкоколейки имели возможность сделать пересадку и доехать в направлении Кропивницкого, Запорожья или Одессы.

Напомним, еще одна колея — "Антоновка-Заречное" на Ровенщине — стала культовой из-за большого внимания со стороны путешественников. Автор youtube-канала "Железные Магистрали" Олег Васильев писал, есть ли шанс ее спасти.