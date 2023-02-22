Антарктичне літо. Біля станції Академік Вернадський "зацвів" сніг: фото

Пінгвіни на рожевому снігу в Антарктиді – таку картину спостерігають у ці дні українські науковці зі станції "Академік Вернадський".

Природне явище фахівці вивчають за допомогою дрону, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

"Це не фотошоп, а кольори Антарктиди. Рожеві візерунки на білому покриві – так квітне сніг наприкінці антарктичного літа в районі нашої станції "Академік Вернадський", – написали на сторінці у Facebook.

Науковці пояснюють: рожеве забарвлення снігу викликає розвиток мікроскопічних зелених одноклітинних водоростей. Та сама водорість має три кольорові стадії: зелену, помаранчеву і пурпурову, чи малинову.

Вона зимує під снігом у "зеленому" варіанті, де переважає хлорофіл, а з потеплінням просувається ближче до поверхні і червоніє, бо у ній утворюються каротиноїди (завдяки цим сполукам має забарвлення і морква, наприклад). Каротиноїди захищають водорість від ультрафіолетового випромінювання.

"Наразі наші вчені відбирають і фіксують проби кольорового снігу, щоб уже на "великій землі" їх проаналізувати і краще зрозуміти хімічні основи трансформації цієї водорості", – розповідають фахівці.

Фото: Цвітіння снігу в Антарктиді (facebook.com/AntarcticCenter/Сергій Глотов)

"Цвітіння" снігу впливає на зміну клімату. Кольоровий сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Через це у ньому розвивається ще більше яскравих водоростей, від чого танення ще пришвидшується.

"Тому важливо щороку фіксувати площу "квітучого снігу" на дослідних поверхнях, щоб побачити загальні тенденції впливу зміни клімату. Нині цю роботу наші біологи і біологині на станції проводять за допомогою дрону", – пишуть на сторінці центру.

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