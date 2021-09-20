Альпийские каникулы. Как отправиться в Швейцарию осенью: цены на авиа и автобусные туры

Открытая для украинцев европейская страна ужесточает правила для туристов – с 20 сентября невакцинированным путешественникам придется сдавать повторные тесты после въезда. Также – перед поездкой всем иностранцам будет необходимо заполнять специальную форму для въезда.

О новых правилах посещения страны сообщается на сайте украинского МИД. Также появилась возможность получить швейцарский сертификат вакцинации всем, кто сделал прививку в другой стране. До 10 октября в Швейцарии признают украинские сертификаты вакцинации от COVID-19.

Как отправиться в Швейцарию и какие туры предлагают украинцам – в материале.

Ситуация с коронавирусом в Швейцарии

Заболеваемость в стране снижается, но остается еще на высоком уровне, заявил министр здравоохранения Ален Берсет, передает агентство Reuters.

По его информации, отделения интенсивной терапии в швейцарских больницах остаются чрезвычайно загруженными. Количество пациентов в больницах резко возросло после летних каникул – многие в реанимации перед этим вернулись из-за границы.

Фото: Архитектура Швейцарии, Цюрих (unsplash.com/henrique-ferreira)

На прошлой неделе в Швейцарии уже ввели требования к людям предъявлять ковид-сертификаты для посещения баров, ресторанов и закрытых помещений. С 13 сентября документ о здоровье нужен для похода в театр, кинотеатр, казино, бассейны, фитнес-центры и музеи. В транспорте сохраняется масочный режим.

В пятницу в Швейцарии было обнаружено 2095 новых случаев COVID. Вакцинированных хотя бы одной дозой в стране – 61% населения.

Новые правила въезда: что нужно знать туристам

Украинским туристам разрешено посещать Швейцарию без ограничений с 2 августа. При этом необходимыми документами при въезде были на выбор:

- сертификат о полном курсе вакцинации (минимум через 14 дней после получения второй дозы) вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria/Covishield), Janssen/Johnson&Johnson, Sinopharm/BIBP, Sinovac (CoronaVac);

- отрицательный результат ПЦР-теста, действительный 72 часа до въезда;

- отрицательный результат теста на антигены, сделанный за 48 часов до въезда;

- справка о выздоровлении от COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Фото: Экскурсия в Альпах (unsplash.com/victoria-sprut)

С 20 сентября всем невакцинированным туристам или тем, кто не переболел, придется на 4-7 день пребывания в стране сдавать повторный тест за свой счет и сообщать о его результате в местное ведомство здравоохранения. От тестирования освобождаются только дети до 16 лет.

Также с этого дня для поездки всем без исключения путешественникам необходимо заполнять онлайн-форму.

Правительство страны также объявило, что те, кто был вакцинирован за границей одним из признанных в ЕС препаратов или выздоровел, смогут получить швейцарский сертификат вакцинации. Такой документ может пригодиться украинским туристам для путешествий в другие страны с более строгим подходом к сертификатам.

Сейчас Швейцария признает сертификаты стран-членов ЕС и других стран, присоединившихся к инициативе Digital COVID Certificate.

До 10 октября 2021 года будет длиться переходный период, на время которого Швейцария будет признавать украинские сертификаты вакцинации от COVID -19 для доступа к местам и мероприятиям, где их требуют.

Как отправиться на отдых в Швейцарию: авиа и автобусные туры

Как отмечали в комментариях РБК-Украина эксперты туристического рынка, в условиях пандемии массового туризма в страны Европы не будет из-за постоянно меняющихся правил. При этом индивидуальные путешественники будут активно путешествовать.

Пока же у туристических компаний предложений туров в Швейцарию очень мало. При этом желающие полюбоваться Альпами, архитектурой, попробовать знаменитый швейцарский сыр и шоколад все же найдут возможность поехать в эту страну на экскурсию.

Например, у туроператора "Феерия" есть предложения экскурсионных туров с гидом в конце сентября. В программе – посещение Женевы, Цюриха, Лихтенштейна, замков, термального курорта, горных локаций и водопадов. В ноябре предлагаются групповые авиатуры по городам и природным достопримечательностям. Стоимость – от 333 евро с человека за 3 дня.

Фото: В Женеву из Киева можно долететь за 3 часа (unsplash.com/anton-shakirov)

У компании "Adriatic travel" есть выбор автобусных туров в Швейцарию с экскурсионной программой в других городах Европы: Венгрия, Германия, Франция, Чехия, Польша, Австрия. Длительность путешествий – от 5 до 8 дней. Даты выезда – с конца сентября. Стоимость - от 4770 гривен с человека.

Ранее мы сообщали, что полететь в Женеву прямыми рейсами теперь можно из 7 городов Украины с авиакомпанией МАУ. Стоимость билетов в одну сторону на даты в конце сентября - от 4800 гривен. Время в пути - около 3 часов.

Также с одной пересадкой можно отправиться в Швейцарию с Turkish Airlines, Air France, KLM, LOT. Самая низкая цена на перелет с пересадкой в конце сентября - 6750 гривен в одну сторону.

Напомним, мы писали про популярные города Европы, куда можно отправиться на уикенд бюджетно.

Также мы рассказывали про популярные туристические страны, где приняли "модель жизни с COVID".