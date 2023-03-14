Абсолютне порушення. В Росії задумали робити копії деталей до зарубіжних літаків

Авіакомпанія "Аерофлот" планує виробляти деталі для іноземних літаків та ремонтувати їх. Росавіація видала перевізнику сертифікат розробника авіатехніки.

Чи допоможе це врятувати російську цивільну авіацію на тлі західних санкцій, TRAVEL РБК-Україна розповів авіаексперт Богдан Долінце.

"Аерофлот" вироблятиме прості деталі до зарубіжних літаків

Днями "Аерофлот" отримав сертифікат розробника авіаційної техніки ФАП-21. Це дає право компанії розробляти нестандартні ремонти конструкції іноземних повітряних суден, модифікації салонів, систем та силових установок.

До війни зарубіжні літаки ремонтували іноземні сервісні центри за допомогою оригінальних деталей. Зараз санкції забороняють таке обслуговування. Тепер в Росії сподіваються, що "Аерофлот" зможе вирішувати такі "нетипові питання" самотужки.

Втім, передбачається, що високотехнологічні деталі, які Росія виробляти не здатна, перевізники закуповуватимуть і надалі через треті країни.

Літаки із "копіями" деталей не можуть літати за кордон

Виробництво деталей до іноземних літаків з точки зору міжнародного авіаційного законодавства є абсолютним порушенням, зазначає Богдан Долінце.

"Крім заводу-виробника літака ніхто не має права виробляти жодні деталі. Якщо це підрядник, то він має сертифікувати їх в офіційного виробника. Тільки після цього деталі можна використовувати в літаках", – пояснює він.

З того моменту, як на літаки встановлюють неліцензійні запчастини, завод-виробник не несе жодної відповідальності за безпеку польотів і будь-який інцидент з літаком.

Фото: Літак Airbus "Аерофлоту" (wikimedia.org/Mark Bernes)

Авіаексперт додає: жодна міжнародна страхова компанія такий літак не застрахує через ризики, що у разі падіння буде винна конкретна авіакомпанія, яка використовувала неліцензійне або несертифіковане заводом-виробником обладнання.

"І навіть якщо завод замінює якісь запчастини, то він має пересертифікувати весь літак з цією запчастиною", – зазначає він.

Із такими неліцензійними контрафактними деталями за вимогами міжнародного законодавства мають бути заборонені для польотів за кордон навіть ті літаки, які до цього літали і мали сертифікати на безпечні польоти.

"Бо держава, яка пустила, бере ризики відповідальності і відшкодування у разі, якщо російський літак впаде", – звертає увагу фахівець.

Російським авіакомпаніям "канібалізм" вже не допомагає

На думку Богдана Долінце, на такий крок у російській авіації йдуть, щоб забезпечити справність флоту для польотів усередині РФ.

"Доступ до ресурсів обмежений, і навіть "сірий імпорт" не дозволяє в повній мірі підтримувати в робочому стані необхідну кількість літаків. Авіаційного канібалізму, який розпочався з літа минулого року, не вистачає, щоб підтримувати необхідну кількість літаків у справному стані", – каже він.

Втім, використання неліцензійних запчастин, як правило, завжди призводить до зниження безпеки польотів і збільшення кількості катастроф, зазначає авіаексперт.

Нагадаємо, ми писали, що російські авіакомпанії не можуть літати у Китай.

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