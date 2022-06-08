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70% прибывших из-за войны украинцев в Турцию уже выехали из страны, - посол

Фото: Стамбул, Турция (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Юридически украинцы в Турции беженцами не считаются

C начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Турцию заехало около 165 тысяч граждан Украины. По состоянию на сегодня 115 тысяч украинцев уже выехали из страны.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на интервью чрезвычайного и полномочного Посла Украины в Турции Василия Боднаря изданию "Укринформ".

По его словам, начиная с 24 февраля в Турцию заехали около 165 тысяч граждан Украины, и из них уже выехали 115 тысяч.

"Кто-то вернулся в Украину, кто-то поехал искать убежища в других странах. Примерно 50 тысяч, которые остаются, расселены преимущественно на юге — в основном в Анталии, Алании), в Стамбуле и частично Анкаре", — сказал дипломат.

По словам посла, в процентном соотношении из Турции выехало почти 70% граждан Украины, которые прибыли после первого дня войны.

Фото: Василий Боднар, чрезвычайный и полномочный Посол Украины в Турецкой Республике (УНИАН)

Он отметил, что среди граждан Украины, которые сейчас находятся в Турции, есть также крымские татары и турки-месхетинцы, которые расселились по всей территории страны. Василий Бондарь напомнил, что юридически украинцы в Турции беженцами не считаются.

"Часть из них понемногу получают статус международной гуманитарной защиты, который предусматривает право на проживание, бесплатное медицинское обслуживание, социальное страхование, возможность трудоустройства в определенных секторах и получения образования", — подчеркнул дипломат.

В то же время многие граждане Украины самостоятельно решают вопрос своего пребывания и временного обустройства в стране — они оформляют вид на жительство на общих основаниях.

"Это платная услуга, и мы обращались к турецкой стороне с просьбой упростить механизм ее получения и сделать ее бесплатной", — сказал представитель дипломатического ведомства.

Напомним, мы писали, стоит ли спасаться от войны в Турции, ведь никаких специальных программ для украинских беженцев там не предусмотрено.

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