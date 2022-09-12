На 600 человек. В Бельгии строят городок для расселения украинцев

Жилье дожно быть готово в начале 2023 года
В Бельгии готовят городок для украинцев, который экстренно сможет принять до 600 человек. Работы по строительству 200 домов для беженцев начнутся в сентябре-октябре.
Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на evacuation.city.
Во Фландрии – одной из трех земель Бельгии – приняли уже более 16 тысяч беженцев из Украины. Значительное число из них живут в принимающих семьях, многие – в лагерях. Власти отмечают, что жилья для украинцев не хватает.
С начала 2023 года планируется открыть новое "экстренное поселение" на 200 квартир в городке Остаккер, что входит в округ города Гент.
Ожидается, что благодаря новому объекту размещения Гент сможет принять 332 беженцев из Украины, о которых сейчас заботятся принимающие семьи.
Фото: Жилье для беженцев в Бельгии (gettyimages.com)
В городе также задействуют небольшие коллективные приюты в нескольких локациях - всего на 120 мест.
С 7 октября дополнительные места также будут постепенно предлагаться 105 лицам из Украины в здании на улице Хофстраат в Генте.
"Мы не знаем, как будет развиваться война, поэтому фламандское правительство решило выделить дополнительные средства для местного приема и дополнительной чрезвычайной ситуации в поселке", — уточнил министр внутренних дел Фландрии Барт Сомерс.
В Генте проживает тысяча украинских беженцев. 120 из них находятся в коллективном центре – лагере Schoonmeersen Haute Tcole Hogent.
На данный момент расселения от государства или Красного Креста в Бельгии нет, потому что ресурсы исчерпаны.
"Государственного жилья Бельгия не предоставляет, центры беженцев переполнены и находясь в них, невозможно оформить документы на временную защиту. Поэтому советуем ехать в Бельгию только в том случае, если вы самостоятельно нашли себе временное пристанище на время оформления документов, которое может длиться несколько месяцев (отель или airbnb не подходит, должна быть семья или чье-то жилье, владелец которого позволит вам зарегистрироваться по адресу", - подчеркивают на странице "Украинского комитета беженцев" в Бельгии в Facebook.
Те беженцы, которых селили в лагерях, социальных выплат не получают, кроме 8 евро в неделю на карманные расходы. Украинцам советуют найти семью, которая примет к себе, через группы в Facebook или специальные сайты. При регистрации на получение временной защиты надо сообщить, найдена ли принимающая семья.
Для самостоятельного поиска бесплатного размещения в Бельгии пригодятся такие сайты:
Напомним, мы писали, что украинцам стоит знать о переезде в Португалию.