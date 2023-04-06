До 4000 євро. За які слова та жести у Німеччині штрафують на рекордні суми

Образа в Німеччині вважається кримінальним злочином і карається штрафами або навіть позбавленням волі до року.

Які слова та жести не варто використовувати в спілкуванні у Німеччині з місцевими мешканцями та представниками правоохоронних органів, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Telegram-канал "Німеччина/Україна/Біженці".

Якщо людина отримує образу у зв'язку зі своєю діяльністю – наприклад, поліцейський – покарання винуватця може зрости до 2 років за гратами.

Буває, що люди часто незадоволені діями співробітників правоохоронних органів. Під час суперечки можуть намагатися довести свою правоту та перейти до словесних образ. Хоча у кримінальному кодексі немає окремої статті за образу посадовців, саме поліцейські можуть частіше звертатися в суд для захисту своєї честі.

Слід зауважити, що лайливі та нецензурні слова можуть "коштувати" 10-40 добових ставок. Це від 150 до 1500 євро. Але варто врахувати також, за які образливі слова суди в різних містах вже приписували штрафи:

Sie können mich mal…! – 30-50 євро;

Schlampe! – 75 євро;

Stinkstiefel! – 100 євро;

Tomaten auf den Augen! – 150 євро;

Depp! – 250 євро;

Armleuchter! – 250 євро;

Witzbold! – 300 євро;

Leck mich…! –300-450 євро;

Du armes Schwein! – 350 євро;

Penner! – 550 євро;

Arschloch! – 675 євро;

Halt die Fresse! Halt die Schnauze! Halt das Maul! – 75-100 євро;

Du Arsch mit Ohren –100-150 євро;

Mir ist es scheißegal – 50-100 євро.

Фото: За образи суворо штрафують (unsplash.com/jett-pongsakon)

Також дорого може обійтися жест із середнім пальцем із вікна автомобіля. За таке вираження емоцій суди в Німеччині присуджували штрафи в 2000-4000 євро.

Нагадаємо, ми писали, за яку поведінку в Німеччині штрафують на рекордні суми.

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