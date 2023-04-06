До 4000 євро. За які слова та жести у Німеччині штрафують на рекордні суми
Образа в Німеччині вважається кримінальним злочином і карається штрафами або навіть позбавленням волі до року.
Які слова та жести не варто використовувати в спілкуванні у Німеччині з місцевими мешканцями та представниками правоохоронних органів, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Telegram-канал "Німеччина/Україна/Біженці".
Якщо людина отримує образу у зв'язку зі своєю діяльністю – наприклад, поліцейський – покарання винуватця може зрости до 2 років за гратами.
Буває, що люди часто незадоволені діями співробітників правоохоронних органів. Під час суперечки можуть намагатися довести свою правоту та перейти до словесних образ. Хоча у кримінальному кодексі немає окремої статті за образу посадовців, саме поліцейські можуть частіше звертатися в суд для захисту своєї честі.
Слід зауважити, що лайливі та нецензурні слова можуть "коштувати" 10-40 добових ставок. Це від 150 до 1500 євро. Але варто врахувати також, за які образливі слова суди в різних містах вже приписували штрафи:
- Sie können mich mal…! – 30-50 євро;
- Schlampe! – 75 євро;
- Stinkstiefel! – 100 євро;
- Tomaten auf den Augen! – 150 євро;
- Depp! – 250 євро;
- Armleuchter! – 250 євро;
- Witzbold! – 300 євро;
- Leck mich…! –300-450 євро;
- Du armes Schwein! – 350 євро;
- Penner! – 550 євро;
- Arschloch! – 675 євро;
- Halt die Fresse! Halt die Schnauze! Halt das Maul! – 75-100 євро;
- Du Arsch mit Ohren –100-150 євро;
- Mir ist es scheißegal – 50-100 євро.
Фото: За образи суворо штрафують (unsplash.com/jett-pongsakon)
Також дорого може обійтися жест із середнім пальцем із вікна автомобіля. За таке вираження емоцій суди в Німеччині присуджували штрафи в 2000-4000 євро.
Нагадаємо, ми писали, за яку поведінку в Німеччині штрафують на рекордні суми.
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