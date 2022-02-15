30 лет спустя: в Испании после засухи из воды показалась деревня-призрак

На северо-западе Испании затопленная деревня, находившаяся под водой в течение 30 лет, вновь стала видна, после того как из-за сильной засухи опустела плотина на испано-португальской границе.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Деревня-призрак была затоплена в 1992 году.

Как сообщается, низкий уровень воды в водохранилище вызван засухой. Дождей в этом районе не было уже несколько месяцев.

Руины привлекают множество туристов. Прогуливаясь по местам, потрескавшейся от засухи, они находят множество обломков, которые когда-то составляли двери или балки под полуразрушенными крышами. Возле бывшего кафе свалены ящики с пустыми пивными бутылками, а у каменной стены ржавеет полуразрушенная старая машина. Среди обломков есть старый фонтанчик с питьевой водой, из трубы которого все еще течет вода, и старый автомобиль, ржавеющий рядом с заброшенной стеной.

Фото: Затопленная деревня-призрак в Испании (AFP)

Водохранилище Альто-Линдосо в настоящее время заполнено на 15% из-за засухи, которая может усилиться в ближайшие недели, предупредили в министерстве окружающей среды страны.

"Как будто я смотрю фильм. Мне грустно. Я чувствую, что это то, что произойдет с годами из-за засухи и всего прочего, с изменением климата", — сказал 65-летний житель из Ла-Коруньи Максимино Перес Ромеро.

В чем причина засухи

Мэр региона, в который входит Асередо, сказал о ситуации, что это произошло из-за нехватки осадков в последние месяцы, особенно в январе.

Мария дель Кармен Янез добавила, что ситуация усугубилась "довольно агрессивной эксплуатацией" португальской энергетической компании EDP, которая управляет водохранилищем, сообщается в издании Independent.

В ответ на засуху правительство Португалии приказало шести плотинам, в том числе Альто-Линдосо, 1 февраля почти полностью прекратить использование воды для производства электроэнергии и ирригации.

Фото: Деревня-призрак в Испании (Reuters)

Согласно Reuters, EDP заявила, что низкий уровень водохранилища был вызван засухой, но добавила, что она "эффективно" управляет водными ресурсами и что они превышают минимальные требования.

Это произошло после того, как несколько деревень в Испании пожаловались в прошлом году на использование плотин после быстрого стока воды из озера Ибердрола в западной Испании. EDP ​​ответила, что следует правилам.

Самые последние данные Министерства окружающей среды показывают, что водохранилища страны заполнены на 44%, что значительно ниже среднего показателя за последнее десятилетие (около 61%), но все же выше уровня, зарегистрированного во время засухи 2018 года.

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