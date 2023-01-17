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2000 українців "застрягли" на круїзних лайнерах у Шотландії: деталі

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Вівторок 17 січня 2023 14:57
2000 українців "застрягли" на круїзних лайнерах у Шотландії: деталі Фото: Біженці на лайнері в Глазго (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У Шотландії на двох круїзних лайнерах вже півроку мешкають понад 2 тисячі біженців з України. З одним із них незабаром закінчиться контракт і українцям доведеться шукати нове житло.

Який вихід пропонують біженцям, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на marineinsight.com.

Уряд Шотландії уклав контракт із двома круїзними суднами, які стали тимчасовим притулком для українців, що рятуються від війни. Одне з них – MS Ambition – базується в Глазго, друге – MS Victoria – пришвартоване в Единбурзі.

Контракт із MS Ambition спливає 31 березня, а контракт із MS Victoria, де розміщені 1275 українців, продовжили до червня 2023 року.

На лайнері в Глазго з вересня 2022 року проживає 1170 українців, у тому числі 420 дітей. Біженцям на борту надали доступ до ресторанів, дитячих ігрових майданчиків, магазинів, місць загального користування. Також українцям забезпечили доступ до медицини, соціальної підтримки та курсів англійської мови.

2000 українців &quot;застрягли&quot; на круїзних лайнерах у Шотландії: деталіФото: Лайнер у Глазго, на якому поселили українців (glasgowlive.co.uk)

"У нас є центр зайнятості на кораблі, шотландський уряд та міська рада радять нам, як інтегруватися тут. Але ми абсолютно ізольовані від суспільства", – розповів один із біженців.

За тривале розміщення українців на лайнерах уряд зіткнувся з критикою, оскільки це мало бути тимчасовим рішенням.

Наразі влада Шотландії підключила місцеву владу Глазго, щоб знайти українцям більш відповідне постійне житло, включаючи прийом у місцевих сім'ях. Також уряд виділив 50 млн фунтів стерлінгів, щоб викупити старі будинки, які пустують, та підготувати їх для біженців.

Нагадаємо, ми писали, що біженці в Шотландії довелося летіти в Україну для аналізу.

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