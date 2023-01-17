2000 украинцев "застряли" на круизных лайнерах в Шотландии: детали

В Шотландии на двух круизных лайнерах уже полгода живут более 2 тысяч беженцев из Украины. С одним из них вскоре закончится контракт и украинцам придется искать новое жилье.

Какой выход предлагают беженцам, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на marineinsight.com.

Правительство Шотландии заключило контракт с двумя круизными судами, которые стали временным убежищем для украинцев, спасающихся от войны. Одно из них – MS Ambition – базируется в Глазго, второе – MS Victoria –пришвартовано в Эдинбурге.

Контракт с MS Ambition истекает 31 марта, а контракт с MS Victoria, где размещены 1275 украинцев, продлили до июня 2023 года.

На лайнере в Глазго с сентября 2022 года проживают 1170 украинцев, в том числе 420 детей. Беженцам на борту предоставили доступ к ресторанам, детским игровым площадкам, магазинам, местам общего пользования. Также украинцам обеспечили доступ к медицине, социальной поддержке и курсам английского языка.

Фото: Лайнер в Глазго, на котором поселили украинцев (glasgowlive.co.uk)

"У нас есть центр занятости на корабле, шотландское правительство и городской совет советуют нам, как интегрироваться здесь. Но мы совершенно изолированы от общества", – рассказал один из беженцев.

За длительное размещение украинцев на лайнерах правительство столкнулось с критикой, поскольку это должно было стать временным решением.

Сейчас власти Шотландии подключили местные власти Глазго, чтобы найти украинцам более подходящее постоянное жилье, включая прием в местных семьях. Также правительство выделило 50 млн фунтов стерлингов, чтобы выкупить старые пустующие дома и подготовить их для беженцев.

Напомним, мы писали, что беженке в Шотландии пришлось лететь в Украину для сдачи анализов.