До 20 тысяч гривен. Переселенцы могут получить единовременную выплату

В Украине появилась новая денежная помощь для переселенцев. До 20 тысяч гривен будут выплачивать защитникам и членам их семей.

Программа микрофинансирования бизнеса ветеранов рассчитана на 500 заявителей и продлится до конца войны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Украинский ветеранский фонд.

Кто может претендовать на денежную помощь

Украинский ветеранский фонд запустил программу микрофинансирования бизнеса ветеранов и членов их семей. Возмещают 20 тысяч гривен на покупку товаров и оборудования для ведения собственного дела. Всего на программу выделено 10 млн гривен.

Подавать заявки могут ветераны жена, муж, отец, мать, ребенок (в том числе усыновленный) участника или участницы боевых действий, а также погибших защитников.

Программа микрофинансирования рассчитана на членов семей ветеранов войны, которые участвуют в отпоре вооруженной агрессии, в том числе в составе добровольческих формирований территориальных общин, в период действия военного положения.

Деньги могут получить ветераны войны и члены их семей, деятельность которых как самозанятых лиц временно остановлена в результате проведения боевых действий на территории областей.

Фото: Переселенцы в Дрогобыче на Львовщине (УНИАН)

Финансирование могут получить внутренне перемещенные лица из таких областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и город Киев.

Каковы условия получения выплаты

Фонд возмещает расходы при следующих условиях:

заявитель является ветераном войны или членом семьи ветерана войны;

ветеран войны и/или члены его семьи являются самозанятыми лицами-физическими лицами-предпринимателями (далее – ФЛП ) первой, второй и третьей группы плательщиков единого налога или осуществляющих независимую профессиональную деятельность;

) первой, второй и третьей группы плательщиков единого налога или осуществляющих независимую профессиональную деятельность; заявитель является ВПЛ ;

; расходы, которые заявитель просит возместить, связаны с закупкой предметов и товаров для ведения предпринимательской или независимой профессиональной деятельности;

приобретенные предметы и товары непосредственно связаны с видом экономической (предпринимательской) или независимой профессиональной деятельности, которую осуществляет заявитель. Фонд не возмещает оплату аренды или услуг;

расходы на приобретение предметов и товаров понесены заявителем после 24 февраля 2022 года;

Для получения средств нужно собрать пакет копий документов и заполнить заявку на сайте.

Напомним, мы писали, как получить выплаты от международных организаций в Украине.