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170 лайнеров. В Турции отказываются обслуживать подсанкционные российские самолеты

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Четверг 02 февраля 2023 13:57
170 лайнеров. В Турции отказываются обслуживать подсанкционные российские самолеты Фото: Подсанкционные самолеты РФ в Турции (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В авиаотрасли Турции вспомнили о санкциях против российской авиации. Авиакомпании РФ получили предупреждение о рисках прекращении обслуживания подсанкционных самолетов.

Турецкая хендлинговая компания Havas разослала российским перевозчикам письмо с просьбой не летать к ним на 170 самолетах под санкциями, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Асоциацию туроператоров.

Речь идет о самолетах, которые содержат более 25% деталей производства США. Больше всего перечисленных лайнеров – у "Аэрофлота". Во флоте госкомпании есть только десяток Airbus, которые вывели из бермудского реестра.

Недавно появилось сообщение, что власти США пытаются убедить турецкие власти соблюдать санкции против авиации РФ, которые ввели после вторжения в Украину, и прекратить обслуживать американские самолеты, которые продолжают эксплуатировать в России. За нарушения грозят штрафы и арест.

170 лайнеров. В Турции отказываются обслуживать подсанкционные российские самолеты

Фото: Российские авиакомпании продолжают летать в Турцию (pixabay.com)

Эксперты также связывают позицию хендлинговой компании с приближающейся датой рассмотрения возможности увеличения квот на выполнение полетов между Россией и Турцией. В 2022 году турецкие авиакомпании получили больше частот.

Отмечается, что конкуренция за квоты может привести к взаимному сокращению рейсов перевозчиков обеих стран. Это повлечет за собой подорожание билетов и дефицит туров, а туркоператоры потеряют клиентов "среднего" и "бюджетного" сегмента. При этом более обеспеченные туристы выберут не Турцию, а отдых в других странах.

Напомним, мы писали, что в Турции могут запретить полеты "Боингов" авиакомпаний РФ.

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