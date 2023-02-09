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1500 цінних будівель. Французький архітектор складає карту руйнувань в Україні

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Четвер 09 лютого 2023 16:07
1500 цінних будівель. Французький архітектор складає карту руйнувань в Україні Фото: Зруйнована будівля у Києві (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Французький архітектор складає мапу зруйнованих будівель в Україні – архітектурних пам'яток та житлових будинків. Команда його помічників базується у Львові.

Програму перепису руйнувань Мартен Дюплантьє запустив у перспективі реконструкції України, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на rfi.fr.

Президент французької архітектурної асоціації АМО Мартен Дюплантьє до війни читав лекції в українських університетах. На його думку, після реконструкції Україна може стати в авангарді європейського містобудування.

Спочатку група з 6 однодумців збирала факти руйнувань у Чернігові, Сумах, Харкові, Миколаєві та Маріуполі. Більшість руйнувань припадає на населені пункти у прифронтових районах.

Команді відомо про приблизно 1500 особливо цінних з погляду архітектури будівель, які повністю зруйновані в Україні, а також – про тисячі пошкоджених. Хоча інформація, яку зібрали для карти, неповна – точно всі зруйновані споруди порахувати неможливо. Однак очевидно, що на житлові будинки припадає 90% усіх руйнувань.

1500 цінних будівель. Французький архітектор складає карту руйнувань в УкраїніФото: Зруйнована бібліотека у Чернігові ( gettyimages . com )

"Ми бачимо прагнення російської армії завдавати ударів по важливим з точки зору ідентичності об'єктам – музеям, історичним центрам міст. Але також по таких важливих об'єктах, як школи та лікарні. Міста, де неможливо отримати лікування та відправити дітей до школи, стають непридатними для проживання ", – зазначив Мартен Дюплантьє.

Карти за зібраними даними поки що не публікують без дозволу міністерства оборони України – на них може бути чутлива інформація щодо деяких будівель.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні вийшов фільм про останню Праведницю народів світу в Одесі.

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