10 регіонів. Де в Україні найактивніше відновлюється туризм

У 2023 році готелі в більшості регіонів продовжують активно працювати і сплачувати податки. Державне агентство розвитку туризму дослідило, як змінилися податки від закладів, які розміщують гостей.

У 10 регіонах за перші 3 місяці року збільшились надходження до бюджету від туристичної галузі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДАРТ.

У яких областях готелі працювали найактивніше

Найбільший приріст податків – на 98% – зафіксований у Чернівецькій області. В цьому році від туристичної галузі регіону надійшли 5 млн 152 тис. грн проти 2 млн 600 тис. грн за аналогічний період 2022 року. У 2021 році казна держави отримала від Буковини таку ж суму, як і в 2022-му.

На другому місці – Рівненщина. Частка сплачених податків від готелів збільшилася на 17% – до 3 млн 430 тис. грн. Торік засоби розміщення у цьому регіоні сплатили 2 млн 938 тис. грн, що на 37% більше, ніж у 2021 році.

На третьому місці – Львівщина. За перші 3 місяці 2023 року до бюджету від області надійшло на 16% більше податків, ніж торік – 60 млн 434 тис. грн (у 2022 році – 52 млн 59 тис. грн). Це також на 59% більше, ніж у 2021 році – 37 млн 900 тис. грн.

Цього року зросли податкові надходження від діяльності готелів і на Закарпатті. У порівняні з 2022 роком на 15% (16 млн 842 тис. грн проти 14 млн 629 тис. грн). А у порівнянні з 2021 роком – на 46%.

На Волині податкові надходженн також зросли – на 2% (2 млн 503 тис. грн) в порівнянні з 2022 роком (2 млн 451 тис. грн). У порівняні з 2021 роком ріст податків склав 39% (1 млн 800 тис. грн).

Вінниччина з початку року сплатила податку майже аналогічну з 2022 роком суму – 4 млн 384 тис. грн проти 4 млн 353 тис. грн. Зростання у 1%. В порівнянні з довоєнним 2021 роком ріст зафіксовано на рівні 7% (4 млн 100 тис. грн).

Житомирська область сплатила на 16% податків більше, ніж за аналогічний період у 2022 році – 2 млн 279 тис. грн проти 1 млн 970 тис. грн. І на 4% більше, ніж у 2021 році (2 млн 200 тис. грн).

На Хмельниччині з початку року податкові надходження від готелів зросли на 4 % – 4 млн 300 тис. грн проти 4 млн 123 тис. грн. В порівнянні з 2021 роком сплачена цьогоріч сума більша на 30% (3 млн 300 тис. грн).

Дніпропетровська область спочатку року сплатила податків на 4% більше (13 млн 268 тис. грн), ніж у 2022 році (12 млн 759 тис. грн) і на 5% менше (14 млн грн) ніж у першому кварталі 2021 році.

Незначний ріст туристичних податків зафіксований в Кіровоградській області – 2 млн 291 тис. грн проти 2 млн 290 тис. за такий самий період у 2022 році. Однак, у 2021 році сума склала 3 млн грн.

Фото: Туристи у Льовові (pixabay.com)

У яких областях у туризмі найгірша ситуація

Найбільший спад надходжень від податків туристичної галузі – у 6 регіонах, що перебувають у зоні активних бойових дій, зазначають у ДАРТ. Зокрема:

у Луганській області – спад податкових надходжень на 100%;

у Херсонській – на 97%;

у Донецькій – на 87%;

у Запорізькій – на 79%;

у Миколаївській – на 67%;

у Харківській –на 54%.

На Одещині готелі сплатили на 37% менше податків (15 млн 239 тис. грн), ніж торік за аналогічний період (24 млн 195 тис. грн). В порівнянні з 2021 роком податкові надходження від туристичної галузі в цьому курортному регіоні знизилися на 92%.

Зниження надходжень відбулося і в Тернопільській та Івано-Франківській областях. Так, Тернопільщина з початку року сплатила туристичних податків менше на 23% (3 млн 120 тис. грн), ніж у цей самий період у 2022 році (4 млн 32 тис. грн). У 2021 році – 3 млн 300 тис. грн.

На Прикарпатті спад на 9% – 30 млн 239 тис. грн проти 33 млн 379 тис. грн у 2022 році та на 10% – у порівняні з 2021 роком (33 млн 700 тис. грн).

Готелі у Чернігівській області сплатили менше на 33% податків (1 млн 731 тис. грн), ніж у 2022 році (2 млн 589 тис. грн), у 2021 роком надходження були 3 млн 500 тис. грн.

На Сумщині спад податків становить 16% (1 млн 339 тис. грн) в порівнянні з 2022 роком (1 млн 592 тис. грн) і 30% – з 2021 роком (1 млн 900 тис. грн).

Цьогоріч менше надходжень було і у Полтавській області – на 8% в порівнянні з 2022 роком. На Черкащині – менше на 13%.

На Київщині в поточному році також відзначається спад податків від закладів розміщення – надійшло 13 млн 953 тис. грн, це на 15% менше, ніж за аналогічний період у 2022 році (16 млн 418 тис. грн). У 2021 році ця сума склала 13 млн 800 тис. грн.

В Києві зменшення податкових надходжень від тургалузі сягає 47% – 56 млн 974 тис. грн проти 107 млн 629 тис. грн у 2022 році, та 125 млн 100 тис. грн – у 2021-му.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштів приніс український туризм у 2023 році.

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