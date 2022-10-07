Росіяни відвезли українців від кордону з ЄС: усі деталі події

Тисячі українських біженців "застрягли" на кордонах РФ із Естонією та Литвою. Людей, що тікали від війни, цілодобово тримали просто неба в чергах на КПП.

Ситуацію з повільним пропуском українців та відсутністю елементарних умов на кордоні назвали гуманітарною катастрофою. Днями черги із РФ різко зменшилися – естонська влада каже, що людей кудись вивезли на російському боці.

TRAVEL РБК-Україна зібрало інформацію, що відомо про ситуацію із чергами українців на прикордонних пунктах у Росії.

"ФСБ перевіряє громадян України на наявність у них паспорта РФ"

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, на російських кордонах із Латвією та Естонією громадяни України, які намагаються виїхати з території РФ, очікують від 2 до 6 днів. Про це відомство повідомило 6 жовтня.

"У спеціальних пунктах фільтрації ФСБ перевіряє громадян України на наявність у них паспорта РФ. За нашою інформацією, якщо у громадянина України немає паспорта РФ, йому дозволяють виїхати. А якщо встановлюють, що у громадянина України є ще й російський паспорт, то таку людину не випускають із Росії", - зазначають у відомстві.

Тих громадян України, які прописані в Криму, але не мають паспорта РФ, пропускають вільно перетинати КПП. Це підтверджують також представники українських консульських установ в Естонії та Латвії.

"При перетині кордону нашим громадянам допомагають волонтери. Вони забезпечують людей їжею, водою. Тим, хто не хоче чи не може чекати, пропонують скористатися безкоштовним переїздом в інший пункт пропуску . Наприклад, до російсько-казахського кордону, звідки також можна дістатися інших країн", - наголошують у Мінреінтеграції.

Фото: Українці ночують на кордоні у саморобних куренях (facebook.com/OstWest.TV)

Посольство України в Естонії взаємодіє з естонськими компетентними органами для з'ясування ситуації з українськими громадянами на російсько-естонському кордоні, написав у Twitter речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко вчора, 6 жовтня.

"Питання виїзду українців із Росії перебуває на особливому контролі МЗС та інших причетних державних органів України", – зазначив дипломат.

"Біженців кудись відвезли вантажівками"

5 жовтня міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс сказав в ефірі радіостанції Vikerraadio, що українських біженців у Росії біля південно-східного кордону з Естонією кудись відвезли. Про це повідомила естонська телерадіокомпанія ERR .

"Раніше на кордоні чекали трохи більше тисячі людей, а сьогодні їх там уже немає - їх посадили на вантажівки та відвезли", - сказав Ляенеметс.

Прикордонна служба використовує безпілотники, щоб з'ясувати, чи російська влада цих людей не направляє кудись у зелену прикордонну смугу, як це робила Білорусь минулого року на кордоні з Литвою та Латвією.

Фото: Українці сплять на землі між валізами (Псковське "Яблуко")

6 жовтня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що рішення російської влади вивезти українських військових біженців, які очікують на в'їзд до Естонії, подалі від прикордонного пункту, не може бути випадковим, і за цим може стояти план провокацій.

"Виникнення пробки на кордоні та її раптове зникнення невипадково, це систематична діяльність, яка у тій чи іншій формі може бути провокаційною щодо кордонів Євросоюзу", - сказав він у четвер на урядовій прес-конференції.

За його словами, утворення черги з українців є навмисною дією влади РФ, як і те, що біженців відвезли від кордону в невідомому напрямку.

"У нас немає технічної інформації про те, який саме примус був застосований, але ясно, що Росія обрала тих, кому дозволено перетинати кордон у контексті війни в Україні, а кому – ні", - сказав він.

За даними прикордонників, останній тиждень до Естонії прибуває по кілька сотень українських біженців на день. Усього з кінця лютого до Естонії в'їхали 109 116 біженців із України. З них 59 509 залишилися в країні.

Фото: Волонтери організували підвезення їжі та речей (колаж РБК-Україна)

Волонтери спростовують вивезення біженців: "Людей пропустили"

Тим часом російські волонтери, які допомагають українським біженцям на прикордонних пунктах із Естонією та Литвою, спростовують інформацію про те, що людей із черг кудись вивезли.

"Слова естонського міністра не мають жодного відношення до дійсності і не підтверджуються жодним свідченням очевидця", - заявив виданню meduza.io місцевий опозиційний політик.

Волонтери його партії допомагають людям на кордоні. За інформацією політика, на кожному з п'яти прикордонних пунктів у Псковській області були черги до 500 осіб та до 300 автомобілів. Люди чекали до 7 діб.

Фото: Українці цілодобово чекають на пропуск до ЄС у чергах під дощем (facebook.com/OstWest.TV)

Після висвітлення кризової ситуації в ЗМІ, влада розпочала прискорений пропуск пішоходів.

"Пішохідні черги були майже повністю усунуті, але при цьому черги автомобілів збереглися зараз на деяких КПП до 200 машин", - зазначив він.

За словами політика, все, що відбувається на кордоні, знаходиться на постійному контролі громадськості. Тому вивезти не лише тисячу, а й десять осіб на вантажівках у невідомому напрямку неможливо.

Люди тікають через "референдуми" в окупованих областях

Українці, з якими спілкувалися журналісти після перетину кордону, діляться: виїхали після "референдумів" про приєднання їхньої області до РФ.

Чоловіки розповідали, що якщо голосували "проти", їм погрожували, що прийдуть з іншим опитуванням незабаром. Тим же людям, які ставили галочку "за", одразу вручали російські паспорти та повістки.

Жінки з дітьми з окупованих регіонів також їдуть просити прихистку, бо не хочуть жити у Росії.

Більшість біженців їдуть через Естонію транзитом на південь, переважно до Варшави. Багато українців не приховують, що планують повернутися через Польщу до України.

Нагадаємо, ми писали, що німецькі міста зупиняють прийом біженців.