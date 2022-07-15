"У людей нет моря". Как работают загородные комплексы Киевщины во время войны

Половина отелей и загородных комплексов Киевщины не открылись после начала войны, говорят специалисты. Часть заведений после приема переселенцев вновь работают для гостей на платной основе.

Восстановился ли спрос на загородный отдых и как соблюдаются нормы безопасности в условиях войны, TRAVEL РБК-Украина рассказали отельеры.

"Заполняемость - 80%, потому что люди едут сюда вместо моря"

"Наш комплекс не прекращал работу. Работали как центр для беженцев, а с мая начали коммерческую деятельность. Сейчас у нас примерно 80% загруженности – и прошлый год так же, хотя в предыдущие годы было на 30% ниже. У людей нет моря, им некуда уехать, и они едут сюда", - рассказывает РБК-Украина директор комплекса Ольга Костерная "Platium Spa & Resort", который принадлежит государственному предприятию "Укргазвидобування".

Фото: Пейзаж загородного комплекса Platium Spa & Resort (facebook.com/platium.com.ua)

При этом цены на проживание в комплексе остались неизменными с довоенного периода, но из-за роста цен на продукты питания в комплексе повысили цены на ресторан. В комплексе работают открытый и крытый комплекс бассейнов, есть пляж на берегу реки Козинка.

"Чаще всего приезжают на 2 ночи - 3 дня. Сейчас есть официальные предложения для ВСУ, которые отдыхают у нас дольше параллельно с реабилитацией после ранений, для них делаем индивидуальные скидки", - говорит она о продолжительности пребывания гостей в этом году.

По ее прогнозу, высокая загруженность будет, пока не спадет жара. Потому что благодаря доступным ценам киевляне, которые продолжают работать, могут себе позволить себе такой отдых. Даже начало школьного обучения может не помешать отдыху, потому что обучение могут проводить онлайн.

Фото: Пейзаж загородного комплекса Equides club (facebook.com/equidesclub)

Между тем, в других загородных комплексах заявляют о низком спросе. Например, в "Equides club".

"Спрос восстанавливается, но загруженность - на уровне 15% от того, что было в прошлом году. Обычно в это время у нас 70-80% загруженности, некоторые номера – и 97%. В мае мы возобновили работу, но не полностью запустили спа – бассейн работает, а термальный комплекс не открывали. Из двух ресторанов запустили один, все остальные услуги предоставляются в ограниченном режиме", - рассказывает РБК-Украина Артем Ермилов, руководитель отдела продаж гостиничного комплекса "Equides club".

По его прогнозу, спрос таким и будет, ведь заведение работает пока 8 дней в месяц – по выходным дням. Цены также пока не меняли с прошлого года.

Половина загородных отелей после оккупации не открылись

Есть заведения, которые в этом году уже открылись. Например, "DachaLove", "Sobi Club", говорит Ольга Костерная. Только 50% процентов загородных отелей не работают, преимущественно к северу от Киева. Некоторых больше не существует из-за разрушения.

"Большинство наших конкурентов либо не работают, либо не могут, потому что их разгромили. Вот "Queen Club" возле нас на выходных полностью загружен, а гольф-клуб поблизости не работает, он закрылся. Сейчас трудно даже отследить, потому что на звонки мало кто отвечает", - делится она.

Фото: Отель "Бабушкин сад" в селе Мрия до войны (booking.com)

Почти все заведения в Киевской области восстановили работу с ограничением предоставления услуг, говорит Артем Ермилов.

"Раньше весомой составляющей было проведение конференций, корпоративы и тимбилдинги. Сейчас это направление не восстановилось вовсе. Классы у нас законсервированы, потому что вообще нет спроса. Возможно придется законсервировать один из двух наших отелей", - говорит он.

По его прогнозу, на восстановление до обычных объемов понадобится минимум два года.

Разрушенные гостиницы Киевщины подсчитывают убытки

Некоторые отели и гостиничные комплексы к северу и западу от Киева пострадали в результате боев во время оккупации. Разбомбленным оказался и 5-звездочный комплекс с большой территорией среди леса в Ирпене "Grand Admiral Resort & SPA".

О его разрушении рассказали в Федерации тенниса Украины, чей центр базировался на территории загородного комплекса. Расстреливать комплекс начали 6 марта. После себя оккупанты оставили руины от зданий, мины и растяжки на территории. Владельцы коплекса пытаются подсчитать убытки.

Фото: Вид одного из корпусов в загородном комплексе Grand Admiral Resort & SPA в Ирпене (btu.org.ua)

Пострадали также гостиницы со стороны Житомирской трассы, к северу от Киева, говорит Артем Ермилов. Среди таких заведений он называет "Бабушкин сад", "Старый пруд" (заведение возобновило работу в ограниченном режиме с 25 июня).

Как проходит отдых от время воздушной тревоги

По словам отельеров, забыть о воздушных тревогах на территории загородных комплексов не удастся. Ведь несмотря на то, что из ближайшего города сирены не слышно, в самих заведениях гостей оповещают и просят дополнительно устанавливать приложения на телефоны.

Во время тревоги гости могут спускаться в оборудованный подвал, который показывают при заселении. Спускаться ли каждый раз, гости решают по своему усмотрению.

"Требования безопасности во время войны есть и они жесткие. У нас есть бомбоубежище - глубокое подвальное помещение с потолком, которое должно выдержать удар. Оно рассчитано на количество проживающих. Есть огнетушители, указатели, куда спускаться, лестница открыта, вся гостиница слышит голосовые оповещения, выключаем лифты, вечером – свет", - перечисляет Ольга Костерная меры безопасности в комплексе.

В "Equides club", по словам Артема Ермилова, гостей даже будят среди ночи и ведут в убежище. Тем более, что на территории комплекса проводят детский лагерь.

Напомним, мы писали, что происходит с туризмом в Украине во время войны.