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Со звездой "Лиги смеха" случилась авария в Киеве: первые подробности

Киев, Воскресенье 11 октября 2020 13:12
Со звездой "Лиги смеха" случилась авария в Киеве: первые подробности
Владимир Дантес на съемках "Лиги смеха" (фото: instagram.com/ligasmeha)
Автор: Светлана Мащенко

Звезда "Лиги смеха" Владимир Дантес попал в неприятности на мосту Патона в Киеве

Звезда "Лиги смеха" Владимир Дантес попал в серьезные неприятности в Киеве на мосту Патона. Певец и юморист как раз направлялся на съемки очередного выпуска шоу, как с его автомобилем произошел казус.

Об этом Дантес рассказал на своей странице в Insragram-сториз.

Популярный украинский музыкант, также известный как супруг Нади Дорофеевой, экс-солистки "Время и Стекло", пробил колесо и даже не заметил этого.

В результате с резиной пришлось попрощаться, но Дантес, как комик, отнесся к этому с юмором. Ведь все равно нужно "переобуваться" на зиму.

"Хлопок и характерный шикарный звук трэша", - описал Дантес случившуюся с ним неприятность.

По словам звезды, он даже не понял, что произошло, и поехал дальше, поэтому "сжевал" резину.

"Скажите, а пробитое колесо на мосту Патона можно считать предвыборной агитацией?" - пошутил он.

Впрочем, музыкант быстро решил проблему после того, как к нему приехал мастер и заменил колесо.

Со звездой &quot;Лиги смеха&quot; случилась авария в Киеве: первые подробности

С Владимиром Дантесом случилась авария в Киеве (скрин: instagram.com/vladimirdantes)

Ранее мы писали, что в Киеве произошло серьезное ДТП с каретой "скорой" помощи из-за лихача, который нарушил правила дорожного движения.

Также сообщалось, что Владимир Дантес целовался с другой на глазах у супруги Нади Дорофеевой.

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