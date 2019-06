Звезда сериала "Друзья" шокировал своим внешним видом (фото)

Поклонники беспокоятся о Мэттью Перри

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри появился на улицах Нью-Йорка в ужасном виде. 49-летний актер не только набрал лишний вес, но и был неопрятно одет. Об этом сообщает The Daily Mail.

Мэттью Перри не часто попадает под объективы камер, поскольку избегает разных мероприятий и давно не снимается в кино. Последний раз он принимал участие в съемках сериала "Странная парочка" в 2016 году.

Мэттью Перри (фото: Twitter)

Самую большую популярность актеру принесла роль Чендлера в культовом сериале "Друзья". Опубликованные фото актера повергли его фанатов в шок. Поскольку на них он выглядит очень плохо.

Мэттью Перри (фото: instagram.com/matthew.perry.f.r.i.e.n.d.s)

Кроме того, поклонники заметили, что Мэттью Перри уже долгое время не стриг ногти.

Sick of the degrading DM headlines – I just hope he’s doing okay, I miss him. https://t.co/DcsijgLqXL