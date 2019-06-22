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Звезда сериала "Друзья" шокировал своим внешним видом (фото)

STYLERЖизнь    22.06.2019 - 19:43
Звезда сериала "Друзья" шокировал своим внешним видом (фото)
Мэттью Перри (фото: instagram.com/matthew.perry.f.r.i.e.n.d.s)

Поклонники беспокоятся о Мэттью Перри

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри появился на улицах Нью-Йорка в ужасном виде. 49-летний актер не только набрал лишний вес, но и был неопрятно одет. Об этом сообщает The Daily Mail.

Мэттью Перри не часто попадает под объективы камер, поскольку избегает разных мероприятий и давно не снимается в кино. Последний раз он принимал участие в съемках сериала "Странная парочка" в 2016 году.

Звезда сериала &quot;Друзья&quot; шокировал своим внешним видом (фото)

Мэттью Перри (фото: Twitter)

Самую большую популярность актеру принесла роль Чендлера в культовом сериале "Друзья". Опубликованные фото актера повергли его фанатов в шок. Поскольку на них он выглядит очень плохо.

Звезда сериала &quot;Друзья&quot; шокировал своим внешним видом (фото)

Мэттью Перри (фото: instagram.com/matthew.perry.f.r.i.e.n.d.s)

Кроме того, поклонники заметили, что Мэттью Перри уже долгое время не стриг ногти.

Один из поклонников даже написала твит, в котором отметил Кортни Кокс, Лизу Кудров и Дэвида Швиммера и попросил, чтобы они позвонили Мэттью Перри, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Поскольку они коллеги по сериалу "Друзья".

Звезда сериала &quot;Друзья&quot; шокировал своим внешним видом (фото)

Скриншот с Twitter

Стоит отметить, что Мэттью Перри уже продолжительное время борется с депрессией. Кроме того, у него проблемы с алкоголем и наркотиками, поэтому он обращался за помощью к врачам. В августе 2018 года Мэттью Перри сделали операцию на желудке.

Напомним, что украинская певица Светлана Лобода шокировала поклонников своим нарядом.

Ранее сообщалось, что в сети показали шокирующие фото 48-летней "Барби", которая ложилась под нож 105 раз.

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