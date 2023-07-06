Знижує ризик інсульту та зміцнює кістки: яку ягоду потрібно їсти усім
У розпалі літо - сезон смачних та сокових ягід та фруктів. У цей період варто насититися сповна, якнайбільше з’їсти, щоб принести максимальну користь організму. Зокрема, не варто забувати про користь порічок.
Про це пише Caloriebee.
Користь порічок
Порічки - це потужне джерело необхідних мінералів, вітамінів та антиоксидантів. Вони допоможуть почуватися бадьорими та молодими.
Для того, щоб отримати максимум користі намагайтеся вибирати стиглі ягоди.
Лише 100 г порічок наповнять наш організм:
- калієм, який стабілізує кровʼяний тиск та сприяє здоровʼю серцево-судинної системи
- клітковиною, яка покращує травлення
- вітаміном C, який запобігає пошкодженню вільними радикалами клітин організму
- вітаміном В6, який необхідний для утворення нових клітин шкіри
- магнієм, залізом та кальцієм, щоби підтримати кістки та зуби міцними
Користь порічок (фото: freepik)
Зберігають шкіру молодою та зміцнюють імунітету
Порічки багаті на вітамін С, який бореться з вільними радикалами в клітинах шкіри. Цей вітамін може допомогти в регенерації клітин шкіри та уберігає від шкідливого впливу ультрафіолетових променів.
Речовини в порічках підтримують колаген - білок, що міститься у волоссі та шкірі.
Порічки покращують травлення
У ягодах міститься багато клітковини, яка необхідна при дієті та допомагає перистальтиці кишківника.
Їсти їх варто людям, які страждають на закрепи.
Підтримує серцево-судинну систему
У порічках є калій, який відіграє важливу роль у здоровʼї серцево-судинної системи. Ягода може знизити кровʼяний тиск, запобігти гіпертонії та знизити ризик інсульту.
Зміцнює кістки
Такі ягоди - хороше джерело вітаміну К, який утримує кальцій у кістковій матриці. Достатнє споживання цього вітаміну може знизити екскрецію кальцію із сечею.
У 200 г порічок міститься 15 відсотків рекомендованої добової норми вітаміну К.
Кому не можна їсти
Незважаючи на всю корисність ягід, існують і протипоказання до застосування. Головне протипоказання - виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки, гепатити, гастрити, слабка здатність згортання крові і захворювання на гемофілію.
Раніше лікар називав найкорисніші ягоди, які варто споживати в липні для міцного здоров'я.
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