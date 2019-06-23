Знать нужно всем: Комаровский рассказал, как быстро распознать инсульт

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что если наблюдается хотя бы два симптома инсульта – необходимо обращаться за медицинской помощью
Евгений Комаровский, который недавно высказался о детских аттракционах, рассказал, как быстро и точно распознать признаки инсульта. По его мнению, при наличии хотя бы двух симптомов важно сразу обратиться за помощью медиков, так как последствия инсульта, как правило, необратимы для здоровья. Об этом он написал в своем блоге в Instagram.
По словам доктора, в течение 3-6 часов с момента появления первых признаков инсульта, больной может избежать необратимых последствий для здоровья. Для того, чтобы потратить это время с пользой, необходимо уметь различить симптомы заболевания, среди которых:
Симптомы, которые может распознать человек со стороны:
Доктор добавил, что если существует хотя бы два из этих симптомов, то стоит немедленно обратиться к врачу, даже если дальнейшая симптоматика будет указывать на другое заболевание. Если больной не может выполнить любое из вышеупомянутых заданий для распознания инсульта, то необходимо срочно вызывать медиков.
Комаровский рассказал, как распознать инсульт (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Напомним, что ранее Комаровский рассказал, как бороться с влажностью в доме.