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Знать нужно всем: Комаровский рассказал, как быстро распознать инсульт

STYLERПерсоны    23.06.2019 - 13:04
Знать нужно всем: Комаровский рассказал, как быстро распознать инсульт
Комаровский рассказал как распознать инсульт (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что если наблюдается хотя бы два симптома инсульта – необходимо обращаться за медицинской помощью

Евгений Комаровский, который недавно высказался о детских аттракционах, рассказал, как быстро и точно распознать признаки инсульта. По его мнению, при наличии хотя бы двух симптомов важно сразу обратиться за помощью медиков, так как последствия инсульта, как правило, необратимы для здоровья. Об этом он написал в своем блоге в Instagram.

По словам доктора, в течение 3-6 часов с момента появления первых признаков инсульта, больной может избежать необратимых последствий для здоровья. Для того, чтобы потратить это время с пользой, необходимо уметь различить симптомы заболевания, среди которых:

  • внезапное онемение конечности (пальца, ступни, ноги, руки, части лица или тела);
  • неожиданная потеря контроля (человек не может понять, где он находится, не может внятно говорить;
  • двоение в глазах, нечеткое зрение;
  • тошнота, рвота.

Симптомы, которые может распознать человек со стороны:

  • человек не способен улыбнуться;
  • человек не способен сказать любое простое предложение;
  • человек не способен поднять обе руки;
  • человек не способен высунуть язык (язык не должен быть искревлен).

Доктор добавил, что если существует хотя бы два из этих симптомов, то стоит немедленно обратиться к врачу, даже если дальнейшая симптоматика будет указывать на другое заболевание. Если больной не может выполнить любое из вышеупомянутых заданий для распознания инсульта, то необходимо срочно вызывать медиков.

Знать нужно всем: Комаровский рассказал, как быстро распознать инсульт

Комаровский рассказал, как распознать инсульт (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

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