Знахідка одна на мільярд! Вчені показали рідкісного броньованого динозавра із шипами (фото)

Знахідка збереглася практично у первозданному вигляді, що дозволило науковцям дослідити, як виглядала і жила ця тварина.

Канадські вчені показали, як виглядав унікальний динозавр із броньованою шкурою та шипами. Рештки доісторичної істоти виявили випадково на морському дні під час пошуку корисних копалин.

Чим унікальна ця знахідка

Рештки доісторичної істоти Borealopelta markmitchelli знайшли у 2017 році, через мільйони років після його смерті. Цей броньований динозавр настільки чудово зберігся, що ми маємо змогу побачити, як він виглядав у житті.

Майже вся тварина - шкіра, панцир, шипи вздовж її боків, більша частина її тіла та ніг, навіть обличчя - пережили скам’яніння. За словами доктора Дональда Хендерсона із Королівського музею Тірелла, це знахідка одна на мільярд.

Цей динозавр є важливим ключем до розуміння аспектів екології раннього крейдового періоду. Він показує, як цей вид міг існувати в своєму середовищі. Вчені вивчили його анатомію, броню і навіть те, що він їв в останні дні.

Голова динозавра все ще частково вкрита гірською породою, у якій її виявили (фото: Royal Tyrrell Museum of Palaeontology)

Знахідку виявили на морській шахті на північному сході Альберти, Канада. Скам'янілості були у гірській породі. Дослідникам знадобилося 14 днів, щоб розкопати знахідку та величезними блоками доправити до музею.

Старшому техніку Марку Мітчеллу доручили відокремити скам’янілість від каменю. Він витрачав сім годин на день протягом п’яти з половиною років. Це зайняло в нього приголомшливі 7000 годин. Через тривалість часу та якість його роботи цей динозавр був названий на його честь (він "Мітчелл" у Borealopelta markmitchelli).

Що відомо про динозавра із шипами

Бореалопельта - це нодозавр, тобто рід травоїдних динозаврів, що мали панцир із кістяних пластин, які поперемінно з "вузликами" утворили свого роду броню на спині. Ця тварина населяла Північну Америку 112-110 мільйонів років тому.

Вчені дуже здивувались, знайшовши його рештки на морському дні, оскільки це був наземний динозавр. Науковці підозрюють, що його тушу могло перенести з річки в море під час повені.

Ось так виглядав броньований динозавр (фото: Royal Tyrrell Museum of Palaeontology)

"Ми бачимо, що він занурився у воду на глибину понад 50 метрів, тому що він зберігся за допомогою особливого мінералу під назвою глауконіт. І він утворюється лише при низьких температурах у воді на глибині понад 50 метрів", - пояснив Хендерсон.

За словами вченого, збігся цілий ряд сприятливих умов, що дозволили зберегти рештки динозавра майже у первозданному вигляді.

Дослідники визначили, що тварина використовувала контрастне затінення, тобто забарвлення її тіла було темнішим зверху і звужувалося до світлішого кольору на череві.

Цю "стратегію" сьогодні використовують багато видів, щоб сховатися від хижаків. Але така особливість властива малим тваринам, а не гігантам.

А вага цього виду динозаврів приблизно 1300 кг, а завдовжки була близько 5,5 метрів. І все ж, здається, ця тварина також потребувала камуфляжу, аби вижити в крейдяному періоді.

Збережені лапи тварини (фото: Royal Tyrrell Museum of Palaeontology

Науковці припускають, що шипи на тілі динозавра, можливо, не були захисними. Натомість вони, ймовірно, були для демонстрації - спосіб привабити партнера.

Однак інтенсивне вивчення анатомії цієї скам’янілості не з’ясувало її статі.

Також вчені визначили, що Borealopelta в останні миті життя їв листя папороті, а також гриз деревні стебла та ковтав спалені фрагменти рослин.

Поперечний розріз одного стебла мав кільця росту, що вказували на період з пізньої весни до середини літа. Саме тоді загинув цей динозавр.