"Знає, що таке вбивати": Єфросиніна розповіла про зміни її чоловіка-військового

Ведуча Марія Єфросиніна розповіла, як змінився на війні її чоловік Тимур Хромаєв. Обранець артистки пішов захищати України та намагається не обговорювати із нею те, що відбувається на фронті. Але одного разу він усе ж не зміг приховати правду.

Про що Єфросиніна говорить з чоловіком-військовим

За словами ведучої, вона помітила, що її обранця раптово почало цікавити усе її життя. Раніше він не питав, з ким Єфросиніна записує інтерв'ю або як вона провела день.

Нині ж Хромаєв хоче знати якомога більше. Але Єфросиніна вже зрозуміла, що насправді чоловік просто намагається говорити про життя, аби сама вона не питала, як у нього справи. Хромаєв неохоче говорить про війну та фронт, а тому зазвичай каже, що у нього "усе норм".

Єфросиніна та її чоловік (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Як Єфросиніна зрозуміла, що її чоловік робить на війні

Одного разу ведуча говорила з чоловіком по відео. Він та його побратими були збудженими, Єфросиніна одразу помітила, що військові перебували у гарному настрої. Вона почала "сканувати" чоловіка, хотіла більше дізнатися. І тоді він проговорився.

"Оцей чоловік, він жодного поганого слова ніколи ні про кого не сказав, жодного разу не підвищив голос на наших дітей, боронь Боже на мене. Ніколи не пліткував ні про кого... І тут мій чоловік, він же такий у мене лисенький, і видно усі його вени, і вони такі в нього надуті. І він так: "Ми стільки цих пі*****ів ....". І я просто розумію, що мій чоловік тепер знає, що таке вбивати", - зізналася Єфросиніна.